माही विज अपने लेटेस्ट पोस्ट की वजह से सुर्खियों में छा गई हैं. दरअसल, हाल ही में उन्होंने एक लंबा चौंड़ा पोस्ट शेयर कर अपने दोस्त नदीम को बर्थडे विश किया था. माही ने जैसे ही पोस्ट शेयर किया वैसे ही लोगों ने नदीम के संग उनका नाम जोड़ना शुरू कर दिया.

बता दें जय भानुशाली संग तलाक के बाद से एक्ट्रेस को जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ऐसे में माही ने ट्रोल करने वालों की जमकर क्लास लगाई. इसके अलावा अंकिता लोखंडे और जय भानुशाली भी उन्हें सपोर्ट किया.इसी बीच अब सलमान खान की बहन अर्पिता खान भी माही के सपोर्ट में उतर गई हैं.

अर्पिता ने कहा-मुझे हैरानी होती है

अर्पिता ने माही विज को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है.उन्होंने लिखा,'नदीम अगर आप जैसे इंसान को भी बुरा-भला कहा जा सकता है, तो मुझे हैरानी होती है कि हम कैसी दुनिया में रह रहे हैं.'नदीम के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि सलमान खान के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं नदीम.





भाईजान का बर्थडे हो या कोई फैमिली फंक्शन नदीम को उनके साथ कई बार स्पॉट किया जा चुका है. सलमान खान के अलावा उनके परिवार के संग भी नदीम का काफी अच्छा रिश्ता है. इसके अलावा माही विज और जय भानुशाली के भी काफी अच्छे दोस्त हैं नदीम.इस एक्स कपल की बेटी नदीम को अब्बा कहकर बुलाती है.

नदीम के बर्थडे के मौके पर माही और जय की बेटी तारा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था,' हैप्पी बर्थडे अब्बा'. ऐसे में इस बात को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई कि आखिर तारा नदीम को अब्बा क्यों कह रही है. इस तरह की बातों ने माही विज को काफी तकलीफ पहुंचाई.

माही ने सुनाई खरी-खोटी

इस वजह से उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी भड़ास निकाली. माही ने कहा कि कई सालों से वो नदीम के बर्थडे पर पोस्ट शेयर करती आ रही हैं. नदीम उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं. माही ने कहा कि जय और उनका फैसला था कि तारा नदीम को अब्बा बोलेगी. माही ने ये भी कहा कि गंदगी फैलाने वाले लोगों पर थू है.

ये भी पढ़ें:-'स्प्लिट्सविला 16' की निहारिका तिवारी ने उर्फी जावेद के बॉयफ्रेंड को किया था किस? सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने खोली पोल