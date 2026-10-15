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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकाउबॉय हैट पहन सलमान खान ने पिता सलीम खान संग शेयर की तस्वीरें, लिखा- 'द रियल मॉन्स्टर'

काउबॉय हैट पहन सलमान खान ने पिता सलीम खान संग शेयर की तस्वीरें, लिखा- 'द रियल मॉन्स्टर'

सलमान खाने ने हाल ही में अपने 91 वर्षीय पिता सलीम खान के साथ सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. उन्होंने इसके साथ जो कैप्शन लिखा है वो अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 15 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘मॉन्सटर’ की फाइनल शूटिंग पूरी कर रहे हैं. इसी बीच उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पिता संग वक्त बिताते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों के साथ जो कैप्शन लिखा है उसमें उन्होंने पिता सलीम खान को रियल मॉन्सटर कहा है.

शेयर की गई तस्वीरों में दोनों काउबॉय हैट पहने नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में सलमान खान ने अपने पिता का हाथ रखा है. उनके इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक बेहद डीप कैप्शन लिखा है.

सलमान खान ने पिता के लिए क्या लिखा?

सलमान खान के पिता सलीम खान 91 साल के हो चुके हैं. ऐसे में सलमान खान के पोस्ट से पता चलता है कि उन्हें अपने पिता के साथ बिताए जा रहे वक्त की अहमियत और गुजरते समय का एहसास है.

सलमान खान ने तस्वीरों के साथ लिखा, ‘हाउडी पार्टनर! ही-हॉ! 91 की उम्र में एक... बाप तो बाप होता है. ही इज द रियल मॉन्स्टर. हम सब के बाप में है दम वंदे मातरम’

उन्होंने आगे लिखा, ‘एक और दिन नहीं होता, एक और दिन कम होता है. यू गाय्ज गेट इट? भगवान दयालु रहे हैं.’ यानी वो इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनके पिता इस उम्र में भी उनके साथ हैं.

सलमान के इस कैप्शन में कुछ लाइनें मजाकिया अंदाज में लिखी गई हैं, जबकि 'बाप बाप होता है' और ‘ही इज द रियल मॉन्सटर’ जैसी बातों ने लोगों का ध्यान खींचा है.

अर्जुन बिजलानी ने किया कमेंट

सलमान की तस्वीरों पर फैंस प्यार जता रहे हैं. एक यूजर ने सलीम खान के लिए सम्मान जाहिर किया, तो दूसरे यूजर ने भी कमेंट करते हुए सलमान को 'डेडीज बॉय' कहा. एक अन्य यूजर ने लिखा कि पिता दुनिया का सबसे अच्छा तोहफा होते हैं. वहीं, टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने भी कमेंट में 'टचवुड' लिखा है.

 
 
 
 
 
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पिता से आज भी सलाह लेते हैं सलमान

सलमान खान अपने पिता सलीम खान की सलाह को कितना महत्व देते हैं, इसका जिक्र वह पहले भी कर चुके हैं. वैरायटी इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में सलमान ने बताया था कि जब भी वह किसी बात को लेकर उलझन में होते हैं, तो पिता से सलाह लेते हैं. उन्होंने कहा था कि सलीम खान जो सलाह देते हैं, वह उस पर अमल करते हैं.

'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार में भी सलमान खान ने बताया था कि जब वो 'दस का दम' होस्ट करने को लेकर डर रहे थे तो उनके पिता ने कैसे उनका हौसला बढ़ाया था.

इन फिल्मों में आएंगे नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' में चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज पहले ईद पर होनी थी, लेकिन इसे टाल दिया गया. इसके अलावा वह निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की एक फिल्म में भी काम कर रहे हैं. इसमें नयनतारा अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होने वाली है.

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
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Published at : 15 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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