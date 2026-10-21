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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडटाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, MP5 SD6 गन से लैस हुए गार्ड्स

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, MP5 SD6 गन से लैस हुए गार्ड्स

टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है. उनकी सुरक्षा में कमांडो के साथ MP5 SD6 जैसी आधुनिक गन से लैस गार्ड तैनात किए गए हैं.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 21 Oct 2026 08:53 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान की सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू किया है. इसके बाद उनकी सुरक्षा में और सतर्कता बरती जा रही है. सलमान की सिक्योरिटी में मुंबई पुलिस के साथ कमांडो भी तैनात हैं. वहीं, उनकी सुरक्षा में अब आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड भी शामिल हैं. इन गार्ड्स के पास MP5 SD6 सबमशीन गन है.

सलमान की सुरक्षा में शामिल हुई MP5 SD6 गन

सलमान खान की सुरक्षा में इस्तेमाल हो रही MP5 SD6 सबमशीन गन अपनी खास बनावट के लिए जानी जाती है. इसे जर्मनी की हथियार बनाने वाली कंपनी हेकलर एंड कोच (Heckler & Koch) ने बनाया है. ये MP5 सीरीज का एक खास मॉडल है, जिसे सुरक्षा और कुछ विशेष कैंपेन में इस्तेमाल किया जाता है.

क्या है इस गन की खासियत?

इस गन को 9×19 एमएम पैराबेलम कारतूस के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी खास बात इसमें लगा इंटीग्रेटेड सप्रेसर है, जो फायरिंग के दौरान होने वाली आवाज और चमक को कम करने के लिए बनाया गया है. हालांकि, सप्रेसर होने का मतलब ये नहीं है कि गोली चलने की आवाज पूरी तरह खत्म हो जाती है. 

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, MP5 SD6 गन से लैस हुए गार्ड्स

तेजी से गोलियां चला सकती है MP5 SD6 गन

MP5 SD6 एक छोटी और हल्की गन है, जिसे कम जगह में भी आसानी से संभाला जा सकता है. इस गन से एक के बाद एक तेजी से गोलियां चलाई जा सकती हैं. इसमें ऑटोमैटिक फायरिंग की सुविधा है. यानी ट्रिगर दबाए रखने पर ये लगातार गोलियां चला सकती है. इसमें 15 और 30 गोलियों वाली मैगजीन लगाई जा सकती हैं. अपने छोटे आकार और खास बनावट के कारण ये गन सुरक्षा में लगे जवानों के लिए कुछ खास हालात में काम आती है. हालांकि, इसे सही तरीके से चलाने के लिए ट्रेनिंग और अनुभव जरूरी है.

सलमान खान का वीडियो वायरल

सलमान खान को हाल ही में एक प्राइवेट एयरपोर्ट पर देखा गया. इस दौरान वो कड़ी सुरक्षा के बीच नजर आए. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उनके बॉडीगार्ड शेरा भी दिखाई दिए. सलमान ने वहां मौजूद पैपराजी से बात नहीं की और गाड़ी से उतरकर सीधे एयरपोर्ट के अंदर चले गए.

 
 
 
 
 
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सलमान खान के घर के बाहर हुई थी फायरिंग

अप्रैल 2024 में सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी फायरिंग हुई थी. बाइक सवार दो हमलावरों ने उनके घर के बाहर गोलियां चलाई थीं. इस मामले में मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

इस केस में विक्की गुप्ता, सागर पाल, हरपाल सिंह, सोनू कुमार बिश्नोई और मोहम्मद रफीक चौधरी समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला. वहीं, छठे आरोपी अनुज कुमार थापन की मई 2024 में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी. सलमान खान को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं.

सलमान खान और बिश्नोई गैंग के बीच पुराना विवाद

सलमान खान और बिश्नोई गैंग के बीच विवाद काफी पुराना है. इसकी वजह साल 1998 में जोधपुर में फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरण के कथित शिकार का मामला है. सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था. बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है और वन्यजीवों की रक्षा को खास महत्व देता है. 

टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर कब और कैसे हुई फायरिंग?

18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ मुंबई के जुहू स्थित पुष्पा पार्क से फुटबॉल मैच खेलने के बाद अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे. उस समय उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और टाइगर आगे वाली सीट पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवकों में से दो ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी. एक शूटर ने सात राउंड गोलियां चलाईं, जबकि दूसरे की बंदूक जाम हो गई. इस घटना में टाइगर को गोली नहीं लगी और वो सुरक्षित रहे. 

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, MP5 SD6 गन से लैस हुए गार्ड्स

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में तीनों आरोपी गिरफ्तार

इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के कोटा से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उनका निशाना सलमान खान थे, न कि टाइगर श्रॉफ. उन्होंने ये दावा किया गया कि उन्होंने सलमान के घर की रेकी की थी. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 08:24 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
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