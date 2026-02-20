सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के धमकी मामले में बड़ा खुलासा, स्वीडन से आया था धमकी भरा ईमेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के जीजा आयुष शर्मा के धमकी मामले में बड़ा खुलासा, स्वीडन से आया था धमकी भरा ईमेल

Aayush Sharma Threat Mail: सलमान खान से जीजा आयुष शर्मा को 12 फरवरी को एक धमकी भरा ईमेल मिला था जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है. ईमेल में आयुष से करोड़ों की मांग की गई थी.

By : सूरज ओझा | Updated at : 20 Feb 2026 11:16 AM (IST)
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के जीजा और बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा को कथित तौर पर 12 फरवरी को एक धमकी भरा ईमेल मिला था. सूत्रों ने ABP न्यूज़ को कन्फर्म किया कि यह मैसेज किसी अनजान आदमी ने भेजा था और ऐसा लगता है कि यह स्वीडन से आया है. शुरुआती जांच में, अधिकारियों ने पाया कि ईमेल प्रोटॉन मेल के ज़रिए भेजा गया था. भेजने वाले ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा किया और एक्टर से कई करोड़ रुपये मांगे थे.

स्वीडिश एजेंसी से क्राइम ब्रांच ने मांगी है डिटेल
शुरुआती टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि ईमेल का ओरिजिन स्वीडन से है.  अधिकारियों ने सोर्स को वेरिफाई करने और भेजने वाले की पहचान करने के लिए डिटेल्ड जानकारी मांगने के लिए संबंधित स्वीडिश एजेंसी से संपर्क किया है. इस बीच  क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान दर्ज किया है. हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, और जांच अभी चल रही है.

इन सेलेब्स को भी मिली धमकी
बता दें कि आयुष शर्मा से पहले धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सएप वॉइस नोट के ज़रिए करोड़ों रुपये की फिरौती मांगने की धमकी मिली थी. रणवीर सिंह को धमकी वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल करके भेजी गई थी. इसके बाद एक्टर  घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी.शुरुआती जांच से पता चला है कि व्हाट्सएप नोट में आवाज़ हैरी बॉक्सर से मिलती है, जिसे बिश्नोई गैंग का करीबी माना जाता है. वॉइस नोट में कथित तौर पर एक्टर से 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे. हालांकि, अधिकारी नतीजों को साबित करने के लिए और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. 

वहीं फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर भी गोलीबारी के बाद धमकी भरा मैसेज भेजा गया था.  मुंबई के जुहू इलाके में फ़िल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर पांच राउंड फायरिंग हुई थी. इस मामले की भी पुलिस जांच कर रही है और कई गिरफ्तारियां भी कर चुकी है. 

 

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 20 Feb 2026 11:16 AM (IST)
Aayush Sharma Lawrence Bisnoi SALMAN KHAN
