सलमान खान के पिता और मशहूर स्क्रीनराइटर सलीम खान ने कल, 24 नवंबर को अपना 91वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. सोशल मीडिया पर उन्हें ढेरों बधाईयां मिली. इसी बीच सलमान खान की खास दोस्त एक्ट्रेस और सिंगर यूलिया वंतूर ने भी सलीम खान को एक खास अंदाज में बर्थडे विश किया है.

उन्होंने कहा कि सलीम खान ने उन्हें हमेशा ऐसा महसूस कराया कि वो उनके परिवार का हिस्सा हैं और उनके साथ उन्हें घर जैसा अपनापन मिलता है.

यूलिया वंतूर ने सलीम खान को यूं किया बर्थडे विश

यूलिया वंतूर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीरें शेयर कीं है, जिसमें वो सलीम खान को गले लगाती नजर आ रही हैं. उन्होंने उनके लिए एक खास मैसेज लिखा. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'जन्मदिन की शुभकामनाएं एक बेहद खूबसूरत और समझदार इंसान को, जिन्होंने मुझे हमेशा ये एहसास कराया कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं और यही मेरा घर है. मैं आपके लिए सिर्फ प्यार और आभार महसूस करती हूं. आप हमेशा सुरक्षित, मजबूत और खुश रहें.'

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जबकि दूसरी तस्वीर में दोनों सोफे पर साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं. इसके साथ उन्होंने एक और मैसेज शेयर करते हुए लिखा, 'एक-दूसरे से प्यार करो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा. परिवार के मजबूत पिलर और बेहद खूबसूरत व समझदार इंसान को जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपने मुझे हमेशा अपनापन दिया और घर जैसा महसूस कराया. आपके लिए हमेशा प्यार और आभार.'

बता दें कि नवंबर 2025 में भी यूलिया ने सलीम खान के लिए एक खास पोस्ट शेयर की थी. तब उन्होंने उन्हें अपना पसंदीदा इंसान बताते हुए पिता, शिक्षक, दोस्त, और जिंदगी का सहारा कहा था.

सलमान खान संग जोड़ा जाता नाम

वहीं, यूलिया वंतूर का नाम लंबे समय से सलमान खान के साथ जोड़ा जाता रहा है. उन्हें अक्सर खान परिवार के फंक्शन और इवेंट्स में देखा जाता है. हालांकि, सलमान और यूलिया ने कभी अपने रिश्ते की खबरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. यूलिया सलमान को अपना अच्छा दोस्त बता चुकी हैं.

यूलिया वंतूर के बारे में

वहीं, काम की बात करें तो यूलिया वंतूर ने एक सिंगर और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाई है. मूल रूप से रोमानिया की रहने वाली यूलिया भारत आने से पहले वहां टीवी प्रेजेंटर के रूप में अपना करियर बना चुकी थीं. साल 2025 में उन्होंने पोप लियो XIV की मौजूदगी में वेटिकन के पॉल VI हॉल में सलमान खान की फिल्म 'बॉडीगार्ड' का गाना 'तेरी मेरी प्रेम कहानी' गाया था.