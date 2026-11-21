बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. भाईजान इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं.

इस बीच सलमान खान एबीपी के कॉन्क्लेव 'राइजिंग समिट 2026' में पहुंचे. इस दौरान अभिनेता ने 'मातृभूमि' के अलावा कई मुद्दों पर खुलकर बात की. जब उनसे पूछा गया कि उन्हें हर दिन काम पर जाने की प्रेरणा कहां से मिलती है, तो एक्टर ने ऐसा जवाब दिया, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया.

हर सुबह काम पर जाने की क्या है वजह?

इंटरव्यू के दौरान सलमान खान से पूछा गया कि आज भी जब वो सुबह उठते हैं, तो उन्हें फिल्म के सेट पर जाने के लिए क्या चीज प्रेरित करती है? क्या इसकी वजह उनका किरदार, फिल्म की कहानी, दर्शकों की उम्मीदें या फिर सिनेमा के लिए उनका प्यार है? इस पर सलमान ने कहा कि इनमें से कोई भी वजह नहीं है. उन्होंने बताया कि उनके काम पर जाने के पीछे एक बड़ी वजह है, जो हजारों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है.

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सलमान खान ने क्या कहा?

सलमान ने कहा, 'देखिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, जो घर बैठकर लैपटॉप पर काम करूं. मैं घर से काम नहीं करता. मुझे सेट पर जाना ही पड़ता है. इसकी वजह ये है कि जब मैं सेट पर जाता हूं, तो वहां लाइटमैन से लेकर स्पॉट बॉय, सेट तैयार करने वाले लोगों और एडिटर तक कई लोग काम करते हैं. एक फिल्म में करीब 5 हजार लोग जुड़े होते हैं. जब मैं रोज सेट पर जाता हूं, तो इन सभी लोगों को काम मिलता है और उनकी कमाई होती है. अगर मैं एक दिन सेट पर नहीं जाता, तो उस दिन इन लोगों की कमाई भी नहीं होती.'

फिल्म से कई लोगों का कारोबार चलता है

सलमान ने आगे बताया कि किसी फिल्म का काम सिर्फ शूटिंग तक सीमित नहीं रहता. फिल्म रिलीज होने के बाद भी उससे कई लोगों को रोजगार मिलता है. उन्होंने कहा, 'बात सिर्फ फिल्म की शूटिंग तक सीमित नहीं है. जब फिल्म रिलीज होती है, तो उससे थिएटर मालिकों और कैंटीन में काम करने वाले लोगों को भी कमाई होती है. यहां तक कि पॉपकॉर्न, समोसे और दूसरी चीजें बनाने के लिए मक्का, गन्ना और आलू उगाने वाले किसानों को भी इसका फायदा मिलता है.'

उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं जो कंगन पहनता हूं, उसे बनाने वाले ज्वेलर्स को काम मिलता है. मैं जो कपड़े पहनता हूं, उन्हें बनाने वाले दर्जियों को काम मिलता है. फिल्म से जुड़े हर छोटे-बड़े काम से किसी न किसी का बिजनेस चलता है. इससे कई तरह के कारोबार जुड़े हुए हैं. मुझे लगता है कि मेरा जीडीपी योगदान काफी बड़ा होगा.'

यही वजह है कि हर दिन सेट पर जाते हैं सलमान खान

सलमान ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री से हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है. यही बात उन्हें हर दिन काम पर जाने के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने कहा, 'ये एक ईमानदार वजह है, जिसके चलते मैं हर सुबह उठकर काम पर जाता हूं.'

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के बारे में जानिए

'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की बात करें तो सलमान खान की इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह, अनूप बिक्रम शाही, प्रशांत तमांग और मुकेश ऋषि जैसे कलाकार नजर आएंगे.