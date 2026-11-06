बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' आखिर लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हो चुकी है. साल 2026 की शुरुआत से ही फिल्म की रिलीज की चर्चा थी, लेकिन फिल्म अब साल के अंत में रिलीज होने जा रही है.

भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर बेस्ड होने के चलते ऐसी खबरें थीं मेकर्स चीन के खिलाफ जा रहे हैं. वहीं बाद में ये भी खबरें आईं कि भारत सरकार के दबाव के बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया. हालांकि इन अफवाहों को सलमान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बकवास बताया है.

सलमान खान बोले- ये सब बकवास है

सलमान खान ने शुक्रवार, 6 नवंबर को मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने सरकार द्वारा स्क्रिप्ट चेंज किए जाने की अफवाह पर कहा, 'ये जो नैरेटिव है ना कि हम चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह और फिर हमारी सरकार ने हम पर प्रेशर डाला है कि इसका स्क्रिप्ट चेंज करो. वापस से लिखो. ये सब बकवास है. ये बिल्कुल भी सच नहीं है. हमने सैनिकों के ऊपर फिल्म बनाई है कि वो और उनके परिवार की लाइफ दोनों तरफ किन हालातों से गुजरते हैं. इसमें कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है. बस हालात है.'

#WATCH | On his upcoming movie 'Maatrubhumi: May War Rest in Peace', Actor Salman Khan says, "This whole narrative—that we are taking a stance against China, or whatever else is being said—and the claim that our government pressured us to change or rewrite the script, it’s all nonsense. It’s not true at all. We’ve made a film about soldiers—about what they and their families go through, on both sides. There are no negative forces..." — ANI (@ANI) November 6, 2026

फिल्म की रिलीज में देरी पर भी तोड़ी चुप्पी

सलमान खान ने मातृभूमि की रिलीज डेट में होती आ रही देरी पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी. जनवरी, अप्रैल और फिर जून में भी फिल्म के रिलीज होने की चर्चा थी. सलमान ने कहा, 'थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है. क्योंकि हमारा वीएफएक्स अभी तक नहीं हुआ है. तो इसमें किसी और का हाथ नहीं है.'

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. उन्होंने कहा कि ये मूवी 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म को डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया है. मातृभूमि में सलमान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. इसमें एक्टर आर्मी ऑफिसर संतोष बाबू के रोल में दिखाई देंगे.