ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये सब बकवास है...' सरकार के दबाव में बदली 'मातृभूमि' की स्क्रिप्ट? सलमान खान ने बताई सच्चाई

'ये सब बकवास है...' सरकार के दबाव में बदली 'मातृभूमि' की स्क्रिप्ट? सलमान खान ने बताई सच्चाई

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' पर फैली अफवाहों पर एक्टर ने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने साफ कहा कि सरकार ने स्क्रिप्ट बदलने और फिर से लिखने के लिए कभी नहीं कहा.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Nov 2026 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' आखिर लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार हो चुकी है. साल 2026 की शुरुआत से ही फिल्म की रिलीज की चर्चा थी, लेकिन फिल्म अब साल के अंत में रिलीज होने जा रही है.

भारत और चीन के सैनिकों की झड़प पर बेस्ड होने के चलते ऐसी खबरें थीं मेकर्स चीन के खिलाफ जा रहे हैं. वहीं बाद में ये भी खबरें आईं कि भारत सरकार के दबाव के बाद फिल्म की स्क्रिप्ट में बदलाव किया गया. हालांकि इन अफवाहों को सलमान ने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बकवास बताया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
इंतजार खत्म! 4 दिसंबर को रिलीज होगी 'मातृभूमि', सलमान खान ने किया कंफर्म
इंतजार खत्म! 4 दिसंबर को रिलीज होगी 'मातृभूमि', सलमान खान ने किया कंफर्म
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 7 बजे तक 92 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 7 बजे तक 92 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
रकुल प्रीत को शूर्पणखा बनने में लगते थे 4 घंटे, 'रामायण' के सेट से BTS तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
रकुल प्रीत को शूर्पणखा बनने में लगते थे 4 घंटे, 'रामायण' के सेट से शेयर की BTS तस्वीरें
बॉलीवुड
'मैं लाइफ प्रेशर नहीं लेता दूसरों को देता हूं...', 'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान, बताया रिलीज में क्यों हो रही देरी?
'मैं लाइफ प्रेशर नहीं लेता दूसरों को देता हूं...', 'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान

सलमान खान बोले- ये सब बकवास है

सलमान खान ने शुक्रवार, 6 नवंबर को मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने सरकार द्वारा स्क्रिप्ट चेंज किए जाने की अफवाह पर कहा, 'ये जो नैरेटिव है ना कि हम चाइना के खिलाफ जा रहे हैं, वगैरह वगैरह और फिर हमारी सरकार ने हम पर प्रेशर डाला है कि इसका स्क्रिप्ट चेंज करो. वापस से लिखो. ये सब बकवास है. ये बिल्कुल भी सच नहीं है. हमने सैनिकों के ऊपर फिल्म बनाई है कि वो और उनके परिवार की लाइफ दोनों तरफ किन हालातों से गुजरते हैं. इसमें कोई नकारात्मक शक्ति नहीं है. बस हालात है.'

फिल्म की रिलीज में देरी पर भी तोड़ी चुप्पी

सलमान खान ने मातृभूमि की रिलीज डेट में होती आ रही देरी पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी. जनवरी, अप्रैल और फिर जून में भी फिल्म के रिलीज होने की चर्चा थी. सलमान ने कहा, 'थोड़ा ऊपर-नीचे हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है. क्योंकि हमारा वीएफएक्स अभी तक नहीं हुआ है. तो इसमें किसी और का हाथ नहीं है.'

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अभिनेता ने फिल्म की रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. उन्होंने कहा कि ये मूवी 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. फिल्म को डायरेक्टर अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया है. मातृभूमि में सलमान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. इसमें एक्टर आर्मी ऑफिसर संतोष बाबू के रोल में दिखाई देंगे.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
इंतजार खत्म! 4 दिसंबर को रिलीज होगी 'मातृभूमि', सलमान खान ने किया कंफर्म
इंतजार खत्म! 4 दिसंबर को रिलीज होगी 'मातृभूमि', सलमान खान ने किया कंफर्म
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 7 बजे तक 92 करोड़ के पार हुई कमाई
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 7 बजे तक 92 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
रकुल प्रीत को शूर्पणखा बनने में लगते थे 4 घंटे, 'रामायण' के सेट से BTS तस्वीरें शेयर कर दिखाई झलक
रकुल प्रीत को शूर्पणखा बनने में लगते थे 4 घंटे, 'रामायण' के सेट से शेयर की BTS तस्वीरें
बॉलीवुड
'मैं लाइफ प्रेशर नहीं लेता दूसरों को देता हूं...', 'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान, बताया रिलीज में क्यों हो रही देरी?
'मैं लाइफ प्रेशर नहीं लेता दूसरों को देता हूं...', 'मातृभूमि' ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PoK की तरह चटगांव, सिलहट और नोआखली भी वापस ले भारत', बोले निशिकांत दुबे
'PoK की तरह चटगांव, सिलहट और नोआखली भी वापस ले भारत', बोले निशिकांत दुबे
झारखंड
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव पर बोलीं- 'मेरी मौत के जिम्मेदार...'
रांची: आदिवासी लीडर निशा भगत ने की खुदकुशी, FB लाइव आकर कई लोगों पर लगाए आरोप
इंडिया
दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिए ये नए आदेश
दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, दिए ये नए आदेश
क्रिकेट
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
149 साल के टेस्ट इतिहास में दूसरी बार हुआ ऐसा, बांग्लादेशी गेंदबाज ने बनाया रिकॉर्ड 
साउथ सिनेमा
'जेलर 2' के लिए रोड़ा बनी 'रामायण', फिर भी तीसरे हफ्ते बना दिया कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' के लिए रोड़ा बनी 'रामायण', फिर भी तीसरे हफ्ते बना दिया कॉलीवुड का बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
कराची में लश्कर के आतंकी को सीक्रेट ट्रेनिंग दे रहा पाकिस्तान, समुद्री हमले के लिए कर रहा तैयार
विश्व
Explained: सबा हैदर का भारत से क्या रिश्ता? US मिडटर्म में 71% वोटों से दर्ज की शानदार जीत
सबा हैदर का भारत से क्या रिश्ता? US मिडटर्म में 71% वोटों से दर्ज की शानदार जीत
बॉलीवुड
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' में भी कर चुके काम
कौन हैं अभय अरोड़ा? 'रामायण' में बने रणबीर कपूर के बॉडी डबल, 'धुरंधर' से भी है कनेक्शन
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget