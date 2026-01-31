हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘मैं कर्नल हूं', ‘बैटल ऑफ गलवान’ टीजर पर ट्रोलिंग को लेकर सलमान खान का करारा जवाब

‘मैं कर्नल हूं', ‘बैटल ऑफ गलवान’ टीजर पर ट्रोलिंग को लेकर सलमान खान का करारा जवाब

Salman Khan: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब हाल ही में सलमान ने फिल्म के टीजर को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर बात की. आइए जानते है उन्होनें क्या कहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 31 Jan 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान शुक्रवार शाम सूरत में ISPL मैच देखने पहुंचे. स्टेडियम में उनकी मौजूदगी ने माहौल और भी खास बना दिया. इस दौरान सलमान न सिर्फ फैंस से मिले, बल्कि मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ के टीजर को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर भी खुलकर बात की और अपनी बात बेबाक अंदाज में रखी.

‘बैटल ऑफ गलवान’ टीजर पर ट्रोलिंग को लेकर सलमान ने किया रिएक्ट
दरअसल, टीजर में सलमान के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर कहा गया कि वो रोमांटिक नजर आ रहे हैं, जिस पर उन्हें ट्रोल किया गया. इस पर सलमान ने साफ कहा, 'कुछ लोगों को ये रोमांटिक लुक लग रहा है, लेकिन भाई मैं फिल्म में कर्नल हूं. ये कर्नल का लुक है, जो अपने जवानों को हौसला देता है और समझाता है कि टीम को कैसे मोटिवेट करना है. उस लुक का कोई और मतलब नहीं है.' सलमान ने अपने अंदाज में ये भी कहा कि लोग बेवजह बात का मतलब निकाल रहे हैं, जबकि सीन पूरी तरह किरदार और हालात के मुताबिक है.
 
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

सलमान खान वर्कफ्रंट
सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ में बिजी हैं, जिसे अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

कुछ दिन पहले फिल्म का पहला गाना ‘मातृभूमि’ रिलीज किया गया था. इस गाने में सलमान एक भारतीय सेना के अफसर के रोल में दिखे हैं. चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी जोड़ी स्क्रीन पर काफी नैचुरल लगती है. गाने में पहले परिवार के सुकून भरे पल दिखाए गए हैं, जो धीरे-धीरे गलवान की जंग के गंभीर और भावुक दृश्यों में बदल जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की टीम इस समय पैचवर्क में जुटी हुई है. सलमान खान, अपूर्व लाखिया और पूरी टीम कुछ नए सीन जोड़ रहे हैं, जिनमें एक्शन भी शामिल है. बताया जा रहा है कि ये काम करीब 15 दिन तक चलेगा.

और पढ़ें
Published at : 31 Jan 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Battle Of Galwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, कम से कम 12 PAK सैनिकों की मौत
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, 12 PAK सैनिकों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
Advertisement

वीडियोज

Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से पहले शरद पवार से मिलने पहुंचे पार्थ पवार
Kohrra Season 2: Quiet tone, psychological pressure और grounded realism ने फिर जीता audience का दिल
India Oil Strategy Shift Explained | Russia से Venezuela तक का Geopolitical Game | Paisa Live
Sunetra Pawar Deputy CM Oath: Sunetra Pawar की शपथ से ठीक पहले आ गई चौंकाने वाली खबर
Budget Fear vs Market Reality: Investors क्या समझें? | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, कम से कम 12 PAK सैनिकों की मौत
बलूचिस्तान में फिर बगावत का बिगुल! BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 को दिया अंजाम, 12 PAK सैनिकों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
रामपुर: आजम खान से पत्नी-बहन और बेटे ने जेल में की मुलाकात, 2 पैन कार्ड केस में बंद हैं सपा नेता
क्रिकेट
IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने की टीम इंडिया से बात, वीडियो कॉल पर दिया गुरुमंत्र
साउथ सिनेमा
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
इंडिया
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
SIT ने केसीआर को फिर भेजा समन, 1 फरवरी को आवास पर होगी पूछताछ, यर्रावेल्ली की मांग खारिज
राजस्थान
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
साध्वी प्रेम बाईसा की मौत मामले में SIT का गठन, जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश
शिक्षा
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
UGC के नए नियमों के पीछे कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान? जानिए शिक्षा मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई का पूरा सफर
ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
चलती ट्रेन से उतरने की जल्दी में शख्स ने गंवाई जान, वायरल वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget