हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुंबई में करोड़ों का घर और फॉर्म हाउस तो दुबई में आलीशान अपार्टमेंट, जाने- देश-विदेश में कहां-कहां है सलमान खान की प्रॉपर्टी

Salman Khan Property: सलमान खान ने अपनी फिल्मों से खूब कमाई की है वहीं वे कई और जरियों से भी खूब पैसा कमाते हैं. इसी के साथ एक्टर के पास देश-विदेश में खूब संपत्ति है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मेगास्टार सलमान खान ने अपने अब तक के करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. वे, न केवल अपने सिनेमैटिक अचीवमेंट के लिए, बल्कि अपने इम्प्रेसिव रियल एस्टेट पोर्टफोलियो के लिए भी जाने जाते हैं. सलमान खान की मुंबई से लेकर दुबई तक तक कई प्रॉपर्टी है. चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि एख्टर की प्रॉपर्टी कहां-कहां है?

मुंबई में है करोड़ का है सलमान खान का घर
सलमान खान का घर मुंबई के बांद्रा पश्चिम में बायरामजी जीजीभॉय रोड पर स्थित आइकॉनिक गैलेक्सी अपार्टमेंट है. वह ग्राउंडफ्लोर पर एक 1BHK अपार्टमेंट में रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता पहली मंजिल पर रहते हैं. मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 16 करोड़ रुपये है. यह दशकों से उनका घर रहा है और फैंस के लिए एक खास जगह है जो अभिनेता की एक झलक पाने के लिए रोज़ाना बाहर इकट्ठा होते हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

पनवेल फॉर्म हाउस
सलमान खान का पनवेल में 150 एकड़ का बड़ा सा फ़ार्महाउस है जो अर्पिता फ़ार्म्स के नाम से मशहूर है.  इस प्रॉपर्टी में एक स्विमिंग पूल, जिम, घुड़साल और कई गेस्ट बंगले हैं. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यह उनका सेफ हैवन बन गया था, यहां उन्होंने महीनों खेती करने, पेंटिंग करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ बिताए थे. मनी कंट्रोल के अनुसार, इस फ़ार्महाउस की अनुमानित कीमत लगभग 80 करोड़ रुपये है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

 

बांद्रा में ट्रिपलएक्स अपार्टमेंट
गैलेक्सी अपार्टमेंट के अलावा, सलमान मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में एक आलीशान ट्रिपलएक्स फ्लैट के मालिक हैं.इस 4BHK प्रॉपर्टी में एक स्विमिंग पूल, एक पार्टी हॉल और कई फ्लोर्स वाले लिविंग स्पेस हैं. इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, इसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये है. ये अभिनेता की सबसे बेशकीमती संपत्तियों में से एक है

गोराई बीच हाउस
कथित तौर पर, अपने 51वें जन्मदिन पर, सलमान ने मुंबई के गोराई में एक आलीशान 5-बेडरूम वाला बीच हाउस खरीदा था. इस संपत्ति में कथित तौर पर एक जिम, एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक निजी थिएटर और एक  बाइक एरिना शामिल है. इसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपये है. समुद्र के किनारे स्थित इस बंगले में एक्टर प्राइवेट पार्टियां होस्ट करते हैं और शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से दूर आराम करते हैं.

दुबई में घर 
सलमान खान के इंटरनेशनल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में दुबई में बुर्ज खलीफा के पास द एड्रेस डाउनटाउन में स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट भी शामिल है. अभिनेता अक्सर इस आलीशान घर में आते हैं और अपनी ग्लोबल लाइफस्टाइल को शोकेस करते हैं.


Published at : 21 Oct 2025 03:21 PM (IST)
SALMAN KHAN
