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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कमाल कर दिया पायलट जी...', कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी के कायल हुए सलमान खान, कही ये बात

'कमाल कर दिया पायलट जी...', कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी के कायल हुए सलमान खान, कही ये बात

सलमान खान ने हाल ही में कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ की है. भाईजान ने उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए खास अंदाज में अपना रिएक्शन दिया और दिल से सैल्यूट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Oct 2026 08:03 AM (IST)
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कैप्टन स्मित मच्छर के हौसले और सूझबूझ की इन दिनों हर तरफ चर्चा हो रही है. 30 सितंबर को उन्होंने अपनी समझदारी से एक मुश्किल परिस्थिति को जिस तरह संभाला, उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. उनकी बहादुरी की तारीफ करने वालों में अब बॉलीवुड के सितारे भी शामिल हो गए हैं. 

रवीना टंडन, रवि किशन, कंगना रनौत, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ और सोनम कपूर के बाद अब सलमान खान ने भी कैप्टन स्मित मच्छर की तारीफ की है. भाईजान ने उनकी हिम्मत को सलाम करते हुए खास अंदाज में अपना रिएक्शन दिया और दिल से सैल्यूट किया है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

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'कमाल कर दिया पायलट जी, वेल डन ब्रो...'

सलमान खान ने कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देर रात एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कैप्टन की तारीफ में लिखा, 'कमाल कर दिया पायलट जी, हम सब आपको सैल्यूट करते हैं. आपके साथ उड़ान भरना खुशी की बात होगी. वेल डन ब्रो.' सलमान खान का ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भाईजान के फैंस भी कैप्टन स्मित की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

जावेद अख्तर ने की 'महावीर चक्र' देने की मांग

बॉलीवुड के दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी कैप्टन स्मित मच्छर के साहस की तारीफ की और उन्हें 'महावीर चक्र' देने की मांग की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कैप्टन के लिए एक खास पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'हैट्स ऑफ टू स्मित मच्छर!! इसमें कोई शक नहीं कि वो महावीर चक्र जैसे देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के हकदार हैं.'

क्या हुआ था 30 सितंबर को?

बता दें कि 30 सितंबर को Flydubai की फ्लाइट FZ1073 दुबई से तेल अवीव जा रही थी. फ्लाइट में 180 से ज्यादा लोग सवार थे. इस दौरान कॉकपिट में पायलटों के बीच झड़प हो गई.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, को-पायलट ने कैप्टन स्मित मच्छर पर हमला किया, जिसके बाद फ्लाइट अचानक तेजी से नीचे आने लगी.

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने स्थिति संभालने की कोशिश की और कॉकपिट का दरवाजा खोलने में सफल रहे. आखिरकार फ्लाइट को सऊदी अरब के ताबुक में सुरक्षित उतारा गया. घटना के बाद कैप्टन स्मित मच्छर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Oct 2026 07:51 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Smit Machhar
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