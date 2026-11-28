जोधपुर राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जोधपुर द्वितीय में चल रहे मामले की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है.

न्यायमूर्ति डॉ. नूपुर भाटी की एकलपीठ ने 26 नवंबर 2026 को यह आदेश जारी किया. सलमान खान ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि उपभोक्ता आयोग के पास भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े आरोपों पर सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है. याचिका में यह भी कहा गया कि वे केवल ब्रांड एंबेसडर हैं और उनके खिलाफ व्यक्तिगत जानकारी, स्वतंत्र कारण या किसी तरह की लापरवाही का आरोप नहीं है. इसके बावजूद आयोग ने उनका नाम पक्षकारों की सूची से हटाने की अर्जी खारिज कर दी थी.

याचिकाकर्ता ने दिया ये तर्क

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत उपभोक्ता आयोग के अधिकार क्षेत्र और मामले की सुनवाई की वैधता से जुड़े प्रारंभिक कानूनी सवालों का पहले निर्णय होना चाहिए था, लेकिन आयोग ने इन आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई के समय विचार करने की बात कही.

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. साथ ही स्टे आवेदन पर भी नोटिस जारी किया गया. प्रतिवादी संख्या दो राजश्री पान मसाला की ओर से अधिवक्ता पहले से उपस्थित होने के कारण प्रतिवादी संख्या एक गजेंद्र कुमार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया.

हाईकोर्ट का अहम आदेश

अदालत ने अगली सुनवाई तक उपभोक्ता आयोग में लंबित परिवाद संख्या 416/2025, गजेंद्र कुमार बनाम राजश्री पान मसाला, की आगे की समस्त कार्यवाही पर रोक लगा दी है. इस आदेश के बाद राजश्री पान मसाला के कथित भ्रामक विज्ञापन को लेकर चल रहे मामले में फिलहाल सुनवाई थम गई है. हालांकि हाईकोर्ट ने अभी मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है.

सलमान खान का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर सलमान खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर इन दिनों फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं, जिसके जरिए वो पहली बार एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं. इसे 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' से होने वाली है.