बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं, जो 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वो जमकर फिल्म का प्रमोशनल कर रहे हैं. वहीं, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' 24 दिसंबर को रिलीज होगी.

हाल ही में सलमान खान ने साफ किया कि वो शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना की फिल्म के साथ क्लैश नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा कि वो शाहरुख और सुहाना के साथ कभी टकराव नहीं करेंगे.

शाहरुख खान और सुहाना के साथ क्लैश नहीं चाहते सलमान खान

ABP न्यूज संग बातचीत में सलमान खान ने कहा, 'मैं शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना के साथ क्लैश नहीं करने वाला, बिल्कुल नहीं. एवेंजर्स और ड्यून से क्लैश होता, तो मुझे कई बार कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मेरी फिल्म इनसे एक हफ्ते पहले रिलीज हो रही हैं. शाहरुख की फिल्म भी मेरी फिल्म के एक हफ्ते बाद रिलीज होनी है. मैं उनके साथ कभी क्लैश नहीं करना चाहता.'

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'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 2020 के गलवान घाटी संघर्ष की सच्ची घटना से प्रेरित है, जो भारत-चीन सीमा पर सैनिकों के बलिदान और उनके परिवारों पर पड़ने वाले भावनात्मक असर को दिखाती है. इसमें सलमान खान 16 बिहार रेजिमेंट के जांबाज कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं.

इस फिल्म को अपूर्व लाखिया ने निर्देशित किया है. फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आने वाली हैं. वहीं, मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया और अभिलाष चौधरी जैसे सितारे भी नजर आएंगे.

बॉक्स ऑफिस पर होगी कड़ी टक्कर

बता दें, सलमान खान फिल्म 'मातृभूमि' का श्रद्धा कपूर की 'ईठा' 4 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर क्लैश देखने को मिलेगा. दोनों फिल्म एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

दिसंबर में रिलीज होंगी ये बड़ी फिल्में

दिसंबर का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए काफी खास रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान सिनेमाघरों में कई बड़ी फिल्में दस्तक देने वाली हैं. इनमें सलमान खान की 'मातृभूमि', 'ईठा', 'एवेंजर्स: डूम्सडे', 'ड्यून पार्ट 3' और शाहरुख खान की 'किंग' जैसी फिल्में शामिल हैं.