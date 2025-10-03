मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
Battle of Galwan: सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. वहीं सुपरस्टार की अब लेटेस्ट तस्वीर इस फिल्म के सेट से वायरल हुई है.
सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग वॉर ड्रामा, ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. वहीं ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ के सेट से कई बार एक्टर की तस्वीरें लीक हो चकी हैं. वहीं एक बार फिर इस फिल्म के सेट से बॉलीवुड सुपरस्टार की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है.
बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान खान की तस्वीर वायरल
बता दें कि एक फैन ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान के सेट से तस्वीर शेयर की हैं. फोटोज में सलमान आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए पोज़ देते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, फैंस ने भी अपना रिएक्शन देना शुरू कर लिया. एक फैन ने लिखा, "भाईजान जल्द आ रहे हैं." एक अन्य ने लिखा, "मेरा भाई लकी है कि उसने सेना की वर्दी पहनी है." कई लोगों ने हार्ट वाले इमोजी भी शेयर किए.
सलमान खान ने बैटल ऑफ गलवान की पहली तस्वीर की थी शेयर
सितंबर में, सलमान खान ने सेट से एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें वह क्लैपरबोर्ड के पीछे दिखाई दे रहे थे. उन्होंने सेना की वर्दी पहनी हुई थी और उनके चेहरे पर ब्लड के निशान थे. सलमान के चेहरे पर एक सीरियस इमोशन और सेट से ली गई इस तस्वीर ने फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया था. तस्वीर शेयर करते हुए सुपरस्टार ने लिखा था, "बैटल ऑफ गलवान"
बैटल ऑफ गलवान के बारे में
अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित बैटल ऑफ गलवान साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई भीषण झड़प पर बेस्ड है. ये ऐसी रेयर झड़प थी जो बिना किसी हथियार के इस्तेमाल के भी जानलेवा हो गई थी. सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से हाथापाई का सहारा लिया था जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे इमोशनल कहानियों में से एक बन गई थी. इस फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं.
