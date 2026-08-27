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सलमान खान ने कुकू कोहली के निधन पर जताया दुख, पत्नी अरुणा ईरानी को दी हिम्मत

बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे. उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री में शोक है. सलमान खान ने भी उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 10:11 AM (IST)
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बॉलीवुड के दिग्गज फिल्ममेकर कुकू कोहली के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. 25 अगस्त को 77 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया. उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां पहुंचीं. अब बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने सोशल मीडिया पर कुकू कोहली के निधन पर दुख जताया है. 

सलमान खान ने कुकू कोहली को दी श्रद्धांजलि
सलमान खान ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर कुकू कोहली को श्रद्धांजलि दी. इसके साथ उन्होंने कुकू कोहली की पत्नी और एक्ट्रेस अरुणा ईरानी को हिम्मत दी. सलमान ने लिखा, 'कुकू जी, आपकी आत्मा को शांति मिले. अरुणा जी, मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं. भगवान आपको इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे.'

कुकू कोहली ने अजय देवगन को बनाया था स्टार
कुकू कोहली ने साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म 'फूल और कांटे' से अजय देवगन को बॉलीवुड में लॉन्च किया था. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अजय को इसके लिए फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला. कुकू के निधन से अजय देवगन भी काफी दुखी हैं. उन्होंने एक्स पर उन्हें याद करते हुए लिखा था, 'कुछ लोग आपकी जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल देते हैं. कुकू जी मेरे लिए उन्हीं लोगों में से एक थे. मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा. आपकी बहुत याद आएगी, कुकू जी. ओम शांति.' 

ओटीटी पर कहां देखें 'फूल और कांटे'?
बता दें कि 'फूल और कांटे' कुकू कोहली की बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी. इसमें अजय देवगन के अलावा मधू, अरुणा ईरानी, जगदीप और अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में 11.50 करोड़ रुपये कमाए थे. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. 

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इन फिल्मों का भी किया निर्देशन
'फूल और कांटे' के अलावा कुकू कोहली ने 'कोहराम', 'सुहाग', 'अनाड़ी नंबर 1', 'हकीकत' और 'ये दिल आशिकाना' जैसी फिल्मों का निर्देशन किया था. उनकी आखिरी निर्देशित फिल्म 'वो तेरा नाम था' थी, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी.

कुकू कोहली की हार्ट अटैक से मौत
बता दें कि कुकू कोहली की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सोमवार, 24 अगस्त को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अरुणा ईरानी के भाई बलराज ईरानी ने इंडिया टुडे को बताया कि कुकू उस वक्त बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वो बात करते-करते गिर पड़े. डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 25 अगस्त को शाम करीब 5 बजे उनका निधन हो गया. 

 
 
 
 
 
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अरुणा ईरानी ने दी अंतिम विदाई
कुकू कोहली का अंतिम संस्कार बुधवार, 26 अगस्त को दोपहर में किया गया. पति को आखिरी विदाई देते वक्त अरुणा ईरानी काफी भावुक नजर आईं. इस मुश्किल वक्त में कुकू कोहली का पूरा परिवार उनके साथ मौजूद रहे और उन्हें संभालते हुए नजर आए. कुकू कोहली को श्रद्धांजलि देने के लिए रोहित शेट्टी, कैटरीना कैफ, विक्की कौशल, शाम कौशल और अशोक पंडित समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां भी पहुंची थीं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 27 Aug 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Kuku Kohli SALMAN KHAN
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