बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का उनके फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. इस फिल्म के इंतजार के बीच सलमान खान की एक अन्य फिल्म 'मॉन्स्टर' पर एक बड़ा और धांसू अपडेट सामने आया है. इस फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपये की तगड़ी कीमत में बिके हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म ने बड़ा धमाका कर दिया है.

'मॉन्स्टर' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ में बिके

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान और साऊथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'मॉन्स्टर' के प्रोड्यूसर दिल राजू ने फिल्म के लिए एक बड़ी डील की है. मॉन्स्टर के लिए पीवीआर आईनॉक्स ने बड़ा एकदम उठाते हुए मेकर्स से इसके ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत में हासिल कर लिए हैं.

ये भी पढ़ें: 2 शादी कर चुके हैं ईशान खट्टर के पिता राजेश खट्टर, अक्षय-शाहरुख संग किया काम

नए अंदाज में नजर आएंगे सलमान खान

बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया है कि पीवीआर आईनॉक्स को उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन करेगी और इसके चलते उसकी तरफ से इतनी तगड़ी रकम खर्च की गई है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डील रिफंडेबल एडवांस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है. वहीं सूत्र ने आगे कहा कि मॉन्स्टर के जरिए सलमान खान एक अलग और दमदार अंदाज में बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं.

कब रिलीज होगी 'मॉन्स्टर'?

मॉन्स्टर के जरिए पहली बार सलमान खान और नयनतारा स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. जहां दिल राजू इसके प्रोड्यसूर हैं तो वहीं इसका डायरेक्शन कर रहे हैं वामसी पेडिपल्ली. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. हालांकि मेकर्स की नजर ईद 2027 पर इसे थिएटर्स में लाने पर टिकी हुई है.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार इन दिनों छोटे पर्दे के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं. इन दिनों एक्टर अपने चर्चित टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन को होस्ट करने में बिजी हैं. इसकी शुरुआत 6 सितंबर को हुई थी, जिसमें आम्रपाली दुबे, माही विज, काजी तौकीर, कनिका मान, मैरी कॉम जैसे कंटेस्टेंट्स हैं.

ये भी पढ़ें: अमीरी की रेस से बाहर हुए जूही चावला और करण जौहर, M3M Hurun Rich List में बड़ा उलटफेर