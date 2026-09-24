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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की 'Monster' ने रिलीज से पहले कमा डाले 100 करोड़, नए अंदाज में नजर आएंगे एक्टर

सलमान खान की 'Monster' ने रिलीज से पहले कमा डाले 100 करोड़, नए अंदाज में नजर आएंगे एक्टर

सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मॉन्स्टर' के ऑल इंडिया डिस्ट्रिब्यूशन राइट्स को लेकर बहुत तगड़ी डील हुई है. इसके जरिए रिलीज से पहले ही फिल्म ने करोड़ों रुपये की कमाई कर डाली है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 24 Sep 2026 03:27 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का उनके फैंस लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं. हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है. इस फिल्म के इंतजार के बीच सलमान खान की एक अन्य फिल्म 'मॉन्स्टर' पर एक बड़ा और धांसू अपडेट सामने आया है. इस फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपये की तगड़ी कीमत में बिके हैं. रिलीज से पहले ही फिल्म ने बड़ा धमाका कर दिया है.

'मॉन्स्टर' के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ में बिके

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बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान और साऊथ की मशहूर एक्ट्रेस नयनतारा की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'मॉन्स्टर' के प्रोड्यूसर दिल राजू ने फिल्म के लिए एक बड़ी डील की है. मॉन्स्टर के लिए पीवीआर आईनॉक्स ने बड़ा एकदम उठाते हुए मेकर्स से इसके ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स 100 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत में हासिल कर लिए हैं. 

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नए अंदाज में नजर आएंगे सलमान खान

बॉलीवुड हंगामा को एक सूत्र ने बताया है कि पीवीआर आईनॉक्स को उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन करेगी और इसके चलते उसकी तरफ से इतनी तगड़ी रकम खर्च की गई है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि डील रिफंडेबल एडवांस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है. वहीं सूत्र ने आगे कहा कि मॉन्स्टर के जरिए सलमान खान एक अलग और दमदार अंदाज में बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं. 

कब रिलीज होगी 'मॉन्स्टर'?

मॉन्स्टर के जरिए पहली बार सलमान खान और नयनतारा स्क्रीन शेयर करने वाले हैं. जहां दिल राजू इसके प्रोड्यसूर हैं तो वहीं इसका डायरेक्शन कर रहे हैं वामसी पेडिपल्ली. फिल्म की रिलीज डेट को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. हालांकि मेकर्स की नजर ईद 2027 पर इसे थिएटर्स में लाने पर टिकी हुई है.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो बॉलीवुड सुपरस्टार इन दिनों छोटे पर्दे के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं. इन दिनों एक्टर अपने चर्चित टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन को होस्ट करने में बिजी हैं. इसकी शुरुआत 6 सितंबर को हुई थी, जिसमें आम्रपाली दुबे, माही विज, काजी तौकीर, कनिका मान, मैरी कॉम जैसे कंटेस्टेंट्स हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 03:23 PM (IST)
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