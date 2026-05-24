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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक और गाना उठा लिया', 'चुनरी चुनरी' गाने को लेकर सलमान खान ने वरुण धवन का उड़ाया मजाक

'एक और गाना उठा लिया', 'चुनरी चुनरी' गाने को लेकर सलमान खान ने वरुण धवन का उड़ाया मजाक

Varun Dhawan Viral Video: सलमान खान ने वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' के गाने 'चुनरी चुनरी' को लेकर मजाकिया अंदाज में तंज कसा. अब इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 May 2026 09:56 PM (IST)
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हाल ही में हुए 'डेविड धवन फिल्म फेस्टिवल' में बॉलीवुड के कई सेलेब्स पहुंचे. इसी बीच सलमान खान और वरुण धवन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान, वरुण के साथ मजाक करते दिखे. सलमान ने वरुण की फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' के गाने 'चुनरी चुनरी' को लेकर उनका मजाक उड़ाया, वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगे. 

सलमान ने उड़ाया मजाक

हाल ही में इवेंट से सामने आए वीडियो में सलमान खान मजाकिया अंदाज में वरुण से कहते हैं कि इसने मेरा एक और गाना उठा लिया हैं. तभी वरुण धवन शर्मिंदा होते हुए उन्हें कहते हैं, 'अरे भाई रहने दो'. तब सलमान दोबारा कहते हैं, 'इसने एक और गाना उठाया.' इसके बाद वहां के ठहाके लगाने लगे. 

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गाने को लेकर हुआ विवाद

'चुनरी चुनरी' गाना सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' का हैं, जो 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सलमान के साथ सुष्मिता सेन लीड रोल में नजर आई थीं. अब सालों बाद वरुण के फिल्म में इस गाने को दोबारा इस्तेमाल किया गया है, जिसे लेकर भी विवाद चल रहा हैं. प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने गाने को रीक्रिएट करने को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि इसे बिना किसी परमिशन के इस्तेमाल किया गया है. हालांकि, उनके लिए ये मामला पैसे का नहीं, बल्कि सम्मान का हैं. डेविड धवन को वो परिवार जैसा मानते हैं, इसीलिए उन्हें इस बात से ठेस पहुंची हैं.

अगले महीने रिलीज होगी फिल्म

इस मामले पर अभिजीत भट्टाचार्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर ने मुझे गाना रीक्रिएट करने की जानकारी नहीं दी थी. किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे इसके बारे में बता सकें. वहीं बात करें फिल्म की, तो ये 5 जून को रिलीज हो रही है. इसमें वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मौनी रॉय, राकेश बेदी, मनीष पॉल, चंकी पांडे और अली असगर मुख्य भूमिकाओं में हैं.

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Published at : 24 May 2026 09:56 PM (IST)
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Varun Dhawan SALMAN KHAN
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