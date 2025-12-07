हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हैदराबाद इवेंट में सलमान खान ने बच्चों से की मुलाकात, यूजर्स बोले- दिल छू लेने वाला जेस्चर

Salman Khan: हाल ही में सलमान खान हैदराबाद के एक इवेंट में गए. सोशल मीडिया पर इस इवेंट के कई वीडियो आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उस वीडियो ने खींचा जिसमें सलमान छोटे फैंस से मिलते नजर आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

सुपरस्टार सलमान खान हैदराबाद में एक स्टार-स्टडेड इवेंट में पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी ने बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान ला दी. एक्टर ने छोटे फैंस से मिलने और उनसे बात करने के लिए खास समय निकाला, जिससे उनका दिन यादगार बन गया. इस दौरान के प्यारे लम्हों का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों का दिल जीत रहा है.

छोटे फैंस से मिलते नजर आए सलमान
शनिवार को सलमान खान हैदराबाद में आयोजित एक इवेंट में शामिल हुए, जहां इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग लीग के राउंड 2 की शुरुआत की गई. यह कार्यक्रम जीएमसी बालयोगी एथलेटिक स्टेडियम, गाचीबौली में हुआ. सलमान के इस इवेंट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला वीडियो वह है जिसमें वह अपने छोटे फैंस से मिलते नजर आ रहे हैं.

वीडियो में सलमान को बच्चों से मिलने के लिए खास समय निकालते हुए देखा जा सकता है. वह हर बच्चे से हाथ मिलाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं. इस दिल छू लेने वाले वीडियो में बच्चे सलमान से मिलकर खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं. सलमान उनके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

फैंस का रिएक्शन
सोशल मीडिया पर फैंस सलमान खान के इस प्यारे अंदाज़ पर फिदा हो गए हैं. कई लोग इस जेस्चर को 'दिल छू लेने वाला' और 'बहुत ही क्यूट' बता रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, 'सलमान भाई डाउन टू अर्थ हैं.' वहीं दूसरे ने, 'इंडियन सिनेमा के सबसे पसंद किए जाने वाले मेगास्टार सलमान खान.' वहीं एक और फैन ने लिखा, 'मेगास्टार सलमान खान अपने फैंस के साथ सेल्फी लेते हुए.' 

इवेंट के बारे में बोले सलमान
इस इवेंट के बारे में बात करते हुए, सलमान खान, जो ISRL के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ने कहा, 'आज हैदराबाद में माहौल बहुत ही शानदार था. इंडियन और इंटरनेशनल राइडर्स को एक साथ अपनी सीमाएं पार करते देखना वाकई रोमांचक था. ISRL देश के युवाओं के लिए कुछ खास कर रहा है, जहां उन्हें अपने हुनर दिखाने का मौका मिलता है और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है. इस पूरे सफर को नज़दीक से देखना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है.'

सलमान खान का वर्कफ्रंट
सलमान खान को आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म ‘सिकंदर’ में देखा गया था, जो उम्मीद के मुताबिक कमाल नहीं कर पाई थी. उन्होंने अपने फैंस को आर्यन खान के डायरेक्शन में डेब्यू वेब शो ‘The Ba*ds of Bollywood’** में कैमियो के जरिए ग्रीट किया. फिलहाल सलमान रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ की होस्टिंग करते नजर आ रहे हैं. वहीं सलमान को अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ़ गलवान’ में देखा जाएगा. इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं और यह 2020 में हुए गलवान वैली संघर्ष पर आधारित है, जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुआ था.

Published at : 07 Dec 2025 01:11 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
