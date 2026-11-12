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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘मातृभूमि’ के 5 दमदार डायलॉग्स ने मचाया धमाल, ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाए सलमान खान

‘मातृभूमि’ के 5 दमदार डायलॉग्स ने मचाया धमाल, ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाए सलमान खान

सलमान खान और चित्रांगदा ह की फिल्म मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आ रहा है. इसके 5 दमदार डायलॉग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं. फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 12 Nov 2026 05:04 PM (IST)
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सलमान खान और चित्रांगदा सिंह स्टारर मच अवेटड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' 4 दिसंबर थिएटर्स में रिलीज़ होने के लिए तैयार है, ऐसे में फिल्म को देखने के लिए लोगों के बीच एक्साइटमेंट का माहौल महसूस करने को मिल रहा है. मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर को केवल दो दिन पहले ही रिलीज किया है और इसे देखने के बाद लोगों द्वारा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. 

ट्रेलर को उसकी शानदार कहानी, देशभक्ति की भावना, गहरे पलों और इंगेज करने वाले प्रेजेंटेशन के लिए काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन जो चीज़ दर्शकों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही है, वह हैं उसके डायलॉग्स. ट्रेलर में कहे गए कई लाइन्स लोगों के दिल में बस गयी हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर ट्रेलर में दिखाए गए 5 डायलॉग्स चर्चा में बने हुए हैं. 

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सोशल मीडिया पर छाए फिल्म के डायलॉग्स

देशभक्ति से भरे हार्ड हिटिंग डायलॉग्स से लेकर मजेदार वन-लाइनर्स से लेकर हिम्मत दिखाने वाले शानदार डायलॉग्स तक, फिल्म के ये सभी डायलॉग्स सोशल मीडिया पर तेजी से हर तरफ अपनी छाप छोड़ रहे हैं. लोग इन डायलॉग्स को शेयर कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं साथ ही साथ इन पर अपने जबरदस्त रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं.

यह रहे मातृभूमि ट्रेलर से सामने आए वो 5 डायलॉग्स जो देखते ही देखते वायरल हो गए हैं: 

1. 'अरे वाह! भाषा समझते हैं, भावनाएं भी समझेंगे!'

2. 'शेजवान में कुछ काला है!'

3. 'हम सैनिक हैं, हम ऐसे दिनों के लिए ही बने हैं.'

4. 'यह तो सुना होगा, एक बिहारी सौ पर भारी!'

5. 'मौत से क्या डरना, उसे तो आना है!'

इन डायलॉग्स की पॉपुलैरिटी इस बात से झलकती है कि कैसे ट्रेलर ने अलग मूड और इमोशंस वाले दर्शकों से अपना गहरा कनेक्शन बना लिया है. कुछ लाइंस ह्यूमर का तड़का लिए हुए है, तो कुछ में साहस और बलिदान और सैनिक की हिम्मत को महसूस किया जा सकता है. 

4 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म

ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और फिल्म के डायलॉग्स सोशल मीडिया पर चर्चा का टॉपिक बन गए हैं. ऐसे में ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ ने 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही लोगों के बीच एक्ससिटेमेंट बढ़ा दी है. अब सलमान खान और चित्रांगदा सिंह इस दमदार कहानी को बड़े पर्दे पर लाने के लिए तैयार हैं.

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एबीपी लाइव में बतौर कंसल्टेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. वे मुख्य रूप से ओटीटी, फैशन और लाइफस्टाइल बीट पर ट्रेंडिंग व तथ्यपरक खबरें लिखती हैं. 
इसके साथ ही वे डिजिटल पॉडकास्ट कंटेंट को कवर करने में गहरी रुचि रखती हैं. पूर्व में एबीपी न्यूज़ में ही एक साल की संपादकीय इंटर्नशिप कर चुकीं मयूरी ने 
इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन (BJMC) किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 05:04 PM (IST)
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