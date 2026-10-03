सलमान खान की फ़िल्म 'मातृभूमि मे वॉर रेस्ट इन पीस' की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस फिल्म की अनाउंसमेंट पहले 'बैटल ऑफ गलवान' के तौर पर हुई थी लेकिन इस साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया. ये फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 में हुए टकराव पर आधारित है. चूंकि हाल ही में दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं, इसलिए रक्षा मंत्रालय को फिल्म के कंटेंट और उसमें चीन के जिक्र को लेकर कुछ ऑब्जेक्शन था जिसकी वजह से फिल्म में देरी हुई. इन सबके बीच फिल्म की रिलीज पर अब बड़ा अपडेट आया है.

सलमान की 'मातृभूमि' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट

दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सोर्स ने बताया, "इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अधिकारी अब मेकर्स द्वारा जमा किए गए 'मातृभूमि' के नए वर्जन से संतुष्ट हैं. इसलिए, उन्होंने पिछले हफ्ते इस वॉर ड्रामा फिल्म के लिए एनओसी दे दी. यानी अब ये फिल्म जनता के लिए रिलीज की जा सकती है."

'मातृभूमि' किस तारीख को हो सकती है रिलीज

सोर्स ने यह भी बताया कि सलमान खान ने रिलीज़ की एक तारीख़ सोची है, "सलमान खान अब 13 नवंबर पर नजर बनाए हुए हैं. उनका मानना ​​है कि दिवाली के बाद का समय, जब लोग जश्न के मूड में होंगे, फ़िल्म की रिलीज़ के लिए सही रहेगा. हालांकि, सेंसर की प्रक्रिया अभी बाकी है. मेकर्स जल्द ही फ़िल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (सीबीएफसी) के पास जमा करेंगे. अगर सीबीएफसी फ़िल्म को मंजूरी दे देता है और इस महीने प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो सलमान और उनकी टीम शायद 13 नवंबर को 'मातृभूमि' को सिनेमाघरों में लाएगी. इस बारे में अगले 10 दिनों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी."

'मातृभूमि' में क्या किए गए हैं बदलाव?

रिपोर्ट के मुताबिक सोर्स ने ये भी बताया कि सरकार के निर्देशों के कारण फिल्म में क्या बदलाव हुए हैं, सोर्स ने कहा, "ओरिजिनल वर्जन की तुलना में 'मातृभूमि' के नए वर्जन में काफी बदलाव किए गए हैं. इसके अलावा, अब इसमें भारत और चीन के रिश्तों को भी पॉजिटिव नजरिए से दिखाया गया हैय"

बता दें कि सलमान खान के अलावा, 'मातृभूमि' में चित्रांगदा सिंह भी हैं और इसे अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया है.