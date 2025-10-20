हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मनोरंजनबॉलीवुड'पार्टनर' के सेट पर सलमान खान मुझे देखते ही हंसने लगे थे : रजत बेदी

'पार्टनर' के सेट पर सलमान खान मुझे देखते ही हंसने लगे थे : रजत बेदी

Rajat Bedi on Partner Film: रजत बेदी फिलहाल 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता व कमबैक का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने 'पार्टनर' की शूटिंग के दौरान सलमान खान से जुड़ा मजेदार किस्सा शेयर किया.

By : आईएएनएस | Updated at : 20 Oct 2025 09:22 AM (IST)


अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से वापसी करने वाले अभिनेता रजत बेदी ने 'पार्टनर' की शूटिंग का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया. इस फिल्म में वह पहली बार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखाई दिए थे. 

‘पार्टनर’ के सेट पर बना था मस्तीभरा माहौल
रजत बेदी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' की सफलता और अपने कमबैक का जश्न मना रहे हैं. उन्होंने आईएएनएस से बात की. फिल्म 'पार्टनर' की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए रजत बेदी ने बताया कि सलमान खान पहले ही दिन उनका चेहरा देखने के बाद खूब हंसे थे. रजत बेदी ने आईएएनएस से कहा, "सलमान खान के साथ मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं. सलीम साहब (सलमान के पिता) मेरे पिता और दादाजी को बहुत अच्छी तरह जानते थे. सलमान भाई इस बात से बहुत प्यार करते हैं और मेरा सम्मान करते हैं कि मैं किस परिवार से हूं. लेकिन, 'पार्टनर' के सेट पर पहले दिन सलमान खान आए, मैं मेज के दूसरी तरफ बैठा था और उस समय फंकी हेयरस्टाइल और स्पाइकी लुक का चलन था. इसलिए मैंने सोचा कि डेविड धवन की फिल्म के लिए मैं एक फंकी लुक अपनाऊंगा."

रजत बेदी ने साझा की पुरानी याद
उन्होंने आगे कहा, "मुझे अच्छी तरह याद है कि जब सलमान भाई मेरे सामने आकर बैठे, तो उन्होंने मुझे देखा और जोर से हंस पड़े. मैंने सोचा, 'यह आदमी क्यों हंस रहा?' और वह हंसना बंद नहीं कर पाए. जब भी वह मुझे देखते, कहते कि मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है. फिर हमने सलमान भाई के साथ वह सीन किया.”

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rajat Bedi (@rajatbedi24)

रजत बेदी बोले, मैं खुद को देख कर रह गया हैरान
उन्होंने आगे कहा, “और बाद में जब मैंने खुद को स्क्रीन पर देखा, तो मुझे लगा कि मैं कितना बेवकूफ लग रहा हूं. यह बहुत बेवकूफी थी. फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई मुझ पर हंस रहा है. मैं बेवकूफ नंबर 1 जैसा लग रहा था. वह बहुत जोर-जोर से हंस रहे थे और मैं शर्मिंदा होता जा रहा था." इससे पहले रजत बेदी ने बताया था कि आर्यन खान और उनके दोस्त फिल्म 'कोई मिल गया' के बहुत बड़े फैन हैं. उनकी वापसी में इस फिल्म का भी बहुत बड़ा हाथ है.

Published at : 20 Oct 2025 09:22 AM (IST)
Tags :
Rajat Bedi SALMAN KHAN The Bads Of Bollywood



विश्व
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
पाकिस्तान को कतर से मिला तगड़ा झटका, अफगानिस्तान संग सीजफायर पर बदल दिया बयान; तालिबान ने दिखाई ताकत!
बिहार
Karakat Constituency: काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, आज करेंगी नामांकन
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हे आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
टेलीविजन
Anupama Spoiler: प्रार्थना का बच्चा होगा किडनैप? अनुपमा के लाडले बेटे समर की होगी वापसी!
समर की होगी एक बार फिर से अनुपमा में वापसी, गौतम करेगा प्रार्थना के बच्चे को किडनैप
