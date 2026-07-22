राघव जुयाल की फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' से इंप्रेस हुए सलमान खान, दो बार किया कॉल, जमकर की तारीफ
Raghav Juyal on Salman Khan: एक्टर राघव जुयाल की आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' जल्द ही रिलीज होने वाली हैं. इसी बीच उन्होंने खुलासा किया कि सलमान खान ने उन्हें दो बार कॉल किया और तारीफ की.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर में से एक राघव जुयाल इन दिनों सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले ही उनकी आने वाली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसमें उनके प्रेजेंस और एक्टिंग की तारीफ हो रही है. इसी बीच सुपरस्टार सलमान खान ने राघव को दो बार कॉल किया और फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए बधाई दी.
सलमान को पसंद आया डायलॉग
सलमान खान को लेकर राघव ने बताया, 'जब फिल्म का ट्रेलर आया, तो सबसे पहले सलमान खान ने मुझे कॉल किया. भाई को फिल्म का ट्रेलर बहुत शानदार लगा, लेकिन आखिर में एक डायलॉग ने उनका दिल जीत लिया है. जब वो कहते हैं 'आज एक ऑडिशन दिया है. किसी की भाई, किसी की बहन का, भाईजान के भाई का रोल मिल रहा है.' तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगा.'
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इतना ही नहीं, राघव ने आगे बताया कि सलमान भाई ने उन्हें एक नहीं, बल्कि दो बार कॉल किया. फिल्म की कॉमेडी को लेकर उन्होंने कहा कि आज के स्टार ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए ये फ्रेश और अच्छा लग रहा है. साथ ही आगे के लिए शुभकामनाएं दी.
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फिल्म के बारे में
बता दें कि फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसे विवेक बी. अग्रवाल ने निर्देशित किया है. वहीं इसमें राघव के अलावा निहारिका एनएम, विवान भटेना और बरखा सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे. वहीं राघव जुयाल और सलमान खान का कनेक्शन आज का नहीं पहले का है. फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' में सलमान खान के साथ राघव जुयाल भी नजर आए थे. सलमान खान हमेशा दूसरों के काम को अप्रिशिएट करते आए हैं.
राघव जुयाल की जर्नी
राघव जुयाल का सफर साल 2012 में 'डांस इंडिया डांस' रियलिटी शो से शुरू हुआ था. जहां उन्होंने अपने स्लो मोशन डांस से सभी का दिल जीत लिया था. वहीं 2014 में उन्होंने 'सोनाली केबल' से एक्टिंग में कदम रखा और सुपोर्टिग रोल में नजर आए. इसके बाद 'एबीसीडी 2' और 'स्ट्रीट डांसर 3डी' में उन्होंने शानदार काम किया. हालांकि असली पहचान 2024 में आई 'किल' से मिली, जिसमें उनके विलेन के किरदार को बहुत पसंद किया गया.
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