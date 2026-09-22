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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड38 साल से बॉलीवुड पर राज, 2900 करोड़ का मालिक, लेकिन आज तक नहीं जीता बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड

38 साल से बॉलीवुड पर राज, 2900 करोड़ का मालिक, लेकिन आज तक नहीं जीता बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड

बॉलीवुड में 38 साल से राज कर रहे इस सुपरस्टार ने कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और देश-दुनिया में पहचान बनाई. हालांकि वो कभी बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड नहीं जीत पाए. आइए जानते हैं कि ये एक्टर कौन है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Sep 2026 04:55 PM (IST)
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72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स की शुरुआत हो चुकी है. इस बार ये आयोजन दिल्ली की जगह गुजरात के केवड़िया में हो रहा है. ममूटी और कार्तिक आर्यन जैसे एक्टर्स को समारोह में बेस्ट एक्टर के नेशल अवॉर्ड से नवाजा गया है. इसी बीच हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बता रहे हैं जो 38 साल से इंडस्ट्री पर राज कर रहा है और कई रिकॉर्डतोड़ फिल्में देकर दुनियाभर में नाम कमा चुका है. हालांकि उसे आज तक बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड नहीं मिला है. यहां बात हो रही है अभिनेता सलमान खान की.

सलमान खान ने कभी नहीं जीता बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड

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कई एक्टर ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करने के कुछ सालों में ही बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड पर कब्जा जमाया है. सलमान खान के साथ के सुपरस्टार्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान भी नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं. लेकिन, बेस्ट एक्टर के नेशनल अवॉर्ड के मामले में सलमान खान के हाथ आज तक खाली है.

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38 साल पहले किया था डेब्यू

सलमान खान को इंडस्ट्री में बतौर एक्टर काम करते हुए 38 साल हो चुके हैं. उनकी पहली फिल्म 'बीवी हो तो ऐसी' थी जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे. उन्होंने 1989 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था. सलमान ने 'हम आपके है कौन', 'साजन', 'हम साथ साथ है', 'बजरंगी भाईजान', 'किक', 'दबंग', 'बॉडीगार्ड', 'रेडी', 'करण अर्जुन', 'टाइगर फ्रेंचाइजी' सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन और यादगार फिल्में दी हैं. 

38 साल से बॉलीवुड पर राज, 2900 करोड़ का मालिक, लेकिन आज तक नहीं जीता बेस्ट एक्टर नेशनल अवॉर्ड

सलमान के पास हैं 2900 करोड़ की दौलत

सलमान खान ने खूब शोहरत के साथ-साथ खूब दौलत भी कमाई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 2900 करोड़ रुपये है. वो एक फिल्म के लिए करीब 100 करोड़ तक चार्ज करते हैं.

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान खान इन दिनों 'बिग बॉस 20' को होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. पिछली बार 'सिकंदर' फिल्म में नजर आए एक्टर अब बड़े पर्दे पर फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के जरिए नजर आएंगे. हालांकि इसकी रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है. फिल्म की कहानी साल 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Sep 2026 04:55 PM (IST)
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