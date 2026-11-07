ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरी जिंदगी पर बायोपिक बनी तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे...', 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान

'मेरी जिंदगी पर बायोपिक बनी तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे...', 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान

फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने अपनी बायोपिक को लेकर मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनकी जिंदगी की कुछ बातें सामने आ गईं तो कई लोग डूब जाएंगे.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. 6 नवंबर को फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने मीडिया से बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए. 

अपनी बायोपिक को लेकर सलमान खान ने दिया मजेदार जवाब

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
धनतेरस पर 'रामायण' पर हुई लक्ष्मी मां की कृपा, दूसरे ही दिन 100 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2'-'राजा शिवाजी' को चटाई धूल
धनतेरस के दिन 'रामायण' पर हुई लक्ष्मी मां की कृपा, दूसरे दिन 100 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दिवाली पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3' करेगी धमाका? 8 करोड़ और कमाते ही वर्ल्डवाइड बना देगी ये दो बड़े रिकॉर्ड
दिवाली पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड करेगी धमाका? चाहिए बस 8 करोड़
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2: दूसरे दिन 'रामायण' ने जड़ा शतक, 113 करोड़ के पार हुई कमाई
दूसरे दिन 'रामायण' ने जड़ा शतक, 113 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, 4 दिसंबर को 'ईठा' से होगी 'मातृभूमि' की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?
बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, 4 दिसंबर को 'ईठा' से होगी 'मातृभूमि' की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?

इस दौरान सलमान खान से पूछा गया कि क्या उनकी जिंदगी पर भी कोई फिल्म या बायोपिक बन सकती है? इस सवाल पर भाईजान ने अपने मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'ऐसा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में कि मेरी जिंदगी पर बनी फिल्म चले. सच में कुछ नहीं है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bollywood Flash (@bollywoodflash01)

उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, अगर वो सामने आ गया तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे.' सलमान खान का ये जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे.

कर्नल बी. संतोष बाबू के किरदार में दिखेंगे सलमान खान

फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में सलमान खान भारतीय सेना के कर्नल बी. संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे. वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे. उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था.

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस'?

ये फिल्म भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इनके अलावा मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, ज़ेन शॉ और अभिलाष चौधरी भी फिल्म का हिस्सा हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है.

इसके अलावा एक्टर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली हैं. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
धनतेरस पर 'रामायण' पर हुई लक्ष्मी मां की कृपा, दूसरे ही दिन 100 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2'-'राजा शिवाजी' को चटाई धूल
धनतेरस के दिन 'रामायण' पर हुई लक्ष्मी मां की कृपा, दूसरे दिन 100 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दिवाली पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3' करेगी धमाका? 8 करोड़ और कमाते ही वर्ल्डवाइड बना देगी ये दो बड़े रिकॉर्ड
दिवाली पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड करेगी धमाका? चाहिए बस 8 करोड़
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2: दूसरे दिन 'रामायण' ने जड़ा शतक, 113 करोड़ के पार हुई कमाई
दूसरे दिन 'रामायण' ने जड़ा शतक, 113 करोड़ के पार हुई कमाई
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, 4 दिसंबर को 'ईठा' से होगी 'मातृभूमि' की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?
बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, 4 दिसंबर को 'ईठा' से होगी 'मातृभूमि' की टक्कर, कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
बॉलीवुड
दिवाली पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3' करेगी धमाका? 8 करोड़ और कमाते ही वर्ल्डवाइड बना देगी ये दो बड़े रिकॉर्ड
दिवाली पर अजय देवगन की 'दृश्यम 3' वर्ल्डवाइड करेगी धमाका? चाहिए बस 8 करोड़
क्रिकेट
बारिश में धुल जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे? जानें मौसम का ताजा अपडेट
बारिश में धुल जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का दूसरा वनडे? जानें मौसम का ताजा अपडेट
इंडिया
4 साल की नौकरी से 6 साल की सेवा तक पहुंची अग्निपथ योजना, क्या खत्म होगा पुराना सिस्टम?
4 साल की नौकरी से 6 साल की सेवा तक पहुंची अग्निपथ योजना, क्या खत्म होगा पुराना सिस्टम?
Home Tips
How To Clean Ceiling Molding: छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ
छत के किनारे लगी पट्टी पर जम गई गंदगी? बिना खरोंचे ऐसे करें साफ
एग्रीकल्चर
SAT-1 Virus: खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
खुरपका-मुंहपका के नए स्ट्रेन SAT-1 को लेकर अलर्ट, पशुओं के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget