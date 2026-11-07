बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को लेकर चर्चा में हैं. 6 नवंबर को फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने मीडिया से बातचीत की और कई सवालों के जवाब दिए.

अपनी बायोपिक को लेकर सलमान खान ने दिया मजेदार जवाब

इस दौरान सलमान खान से पूछा गया कि क्या उनकी जिंदगी पर भी कोई फिल्म या बायोपिक बन सकती है? इस सवाल पर भाईजान ने अपने मजेदार अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'ऐसा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में कि मेरी जिंदगी पर बनी फिल्म चले. सच में कुछ नहीं है.'

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उन्होंने आगे कहा, 'लेकिन ऐसा बहुत कुछ है, अगर वो सामने आ गया तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे.' सलमान खान का ये जवाब सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे.

कर्नल बी. संतोष बाबू के किरदार में दिखेंगे सलमान खान

फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में सलमान खान भारतीय सेना के कर्नल बी. संतोष बाबू के किरदार में नजर आएंगे. वो 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे और साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे. उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था.

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस'?

ये फिल्म भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. इस फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी. इनके अलावा मुकेश ऋषि, अंकुर भाटिया, ज़ेन शॉ और अभिलाष चौधरी भी फिल्म का हिस्सा हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है.

इसके अलावा एक्टर अपनी नई फिल्म की शूटिंग के व्यस्त है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे. इस फिल्म के डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली हैं. दिल राजू इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं.