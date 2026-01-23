सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के पहले सॉन्ग 'मातृभूमि' का टीजर जारी, जानें- कब आएगा फुल सॉन्ग
Battle of Galwan: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से इसके पहले गाने 'मातृभूमि' की झलक मेकर्स ने आज जारी कर दी है. सॉन्ग का टीजर देशभक्ति की भावना को जगा देता है.
सलमान खान स्टारर 'बैटल ऑफ गलवान' साल की मच अवेटेड फिल्म है. वहीं मेकर्स ने इस फिल्म के पहले सॉन्ग ‘मातृभूमि’ का टीजर शुक्रवार, 23 जनवरी को जारी कर दिया है. सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए इस दमदार टीज़र में फिल्म की देशभक्ति की भावना की झलक मिलती है. जानते हैं ये फुल सॉन्ग कब रिलीज किया जाएगा?
कब आएगा ‘बैटल ऑफ गलवान’ का फुल सॉन्ग ‘मातृभूमि’?
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीज़र शेयर करते हुए लिखा, “मातृभूमि कल रिलीज़ हो रहा है.” यानी पूरा गाना गणतंत्र दिवस से पहले 24 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा.वहीं सलमान खान की पोस्ट के साथ ही फैंस ने भी फौरन कमेंट सेक्शन में ‘इंतजार’ लिखकर अपना रिएक्शन दिया.
View this post on Instagram
कब रिलीज होगी ‘बैटल ऑफ गलवान’
इन सबके बीच हाल ही में, बॉलीवुड हंगामा के हवाले से एक सूत्र ने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया, “शूटिंग सितंबर में लद्दाख में शुरू हुई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो चुका है. टीम ने पहले ही कई चुनौतीपूर्ण और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर ली है और इसकी शूटिंग दिसंबर में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद निर्देशक अपूर्वा लखिया पूरी तरह से पोस्ट-प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे. ”
रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी सूत्र ने आगे बताया कि निर्माता 'बैटल ऑफ गलवान' को जून 2026 में रिलीज़ करने की प्लानिंग की जा रीह है और कहा, "जनवरी में रिलीज़ अब संभव नहीं है. लेकिन जून पर सीरियसली विचार किया जा रहा है, हालांकि टीम अगले साल जुलाई और अगस्त के महीनों में रिलीज़ के लिए आइडियल तारीखें तलाश रही है."
फिल्म के बारे में
अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित, 'बैटल ऑफ गलवान' भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई गलवान घाटी की भयानक झड़प पर बेस्ड है. एक ऐसी रेयर झड़प जो बिना किसी हथियार के घातक साबित हुई थी. इसके बजाय, सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई लड़ी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे इमोशनल कहानियों में से एक बन गई. अपने दिल छू लेने वाली थीम और दमदार कलाकारों के साथ, 'बैटल ऑफ गलवान' हाल के सालों में भारतीय सशस्त्र बलों को दी जाने वाली सबसे इम्प्रेसिव सिनेमाई श्रद्धांजलि में से एक बनने के लिए तैयार है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL