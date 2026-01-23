हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के पहले सॉन्ग 'मातृभूमि' का टीजर जारी, जानें- कब आएगा फुल सॉन्ग

सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के पहले सॉन्ग 'मातृभूमि' का टीजर जारी, जानें- कब आएगा फुल सॉन्ग

Battle of Galwan: सलमान खान की अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' से इसके पहले गाने 'मातृभूमि' की झलक मेकर्स ने आज जारी कर दी है. सॉन्ग का टीजर देशभक्ति की भावना को जगा देता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Jan 2026 01:01 PM (IST)
सलमान खान स्टारर 'बैटल ऑफ गलवान' साल की मच अवेटेड फिल्म है. वहीं मेकर्स ने इस फिल्म के पहले सॉन्ग ‘मातृभूमि’ का टीजर शुक्रवार, 23 जनवरी को जारी कर दिया है. सोशल मीडिया पर रिलीज किए गए इस दमदार टीज़र में फिल्म की देशभक्ति की भावना की झलक मिलती है. जानते हैं ये फुल सॉन्ग कब रिलीज किया जाएगा?

कब आएगा बैटल ऑफ गलवान का फुल सॉन्ग मातृभूमि’?
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर टीज़र शेयर करते हुए लिखा, “मातृभूमि कल रिलीज़ हो रहा है.” यानी पूरा गाना गणतंत्र दिवस से पहले 24 जनवरी को रिलीज़ किया जाएगा.वहीं सलमान खान की पोस्ट के साथ ही फैंस ने भी फौरन कमेंट सेक्शन में ‘इंतजार’ लिखकर अपना रिएक्शन दिया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

कब रिलीज होगी बैटल ऑफ गलवान
इन सबके बीच हाल ही में, बॉलीवुड हंगामा के हवाले से एक सूत्र ने फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए बताया, “शूटिंग सितंबर में लद्दाख में शुरू हुई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो चुका है. टीम ने पहले ही कई चुनौतीपूर्ण और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर ली है और इसकी शूटिंग दिसंबर में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद निर्देशक अपूर्वा लखिया पूरी तरह से पोस्ट-प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे. ”

रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी सूत्र ने आगे बताया कि निर्माता 'बैटल ऑफ गलवान' को जून 2026 में रिलीज़ करने की प्लानिंग की जा रीह है और कहा, "जनवरी में रिलीज़ अब संभव नहीं है. लेकिन जून पर सीरियसली विचार किया जा रहा है, हालांकि टीम अगले साल जुलाई और अगस्त के महीनों में रिलीज़ के लिए आइडियल तारीखें तलाश रही है."

फिल्म के बारे में
अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित, 'बैटल ऑफ गलवान' भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई गलवान घाटी की भयानक झड़प पर बेस्ड है. एक ऐसी रेयर झड़प जो बिना किसी हथियार के घातक साबित हुई थी. इसके बजाय, सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई लड़ी, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे इमोशनल कहानियों में से एक बन गई. अपने दिल छू लेने वाली थीम और दमदार कलाकारों के साथ, 'बैटल ऑफ गलवान' हाल के सालों में भारतीय सशस्त्र बलों को दी जाने वाली सबसे इम्प्रेसिव सिनेमाई श्रद्धांजलि में से एक बनने के लिए तैयार है. 

 

Published at : 23 Jan 2026 12:58 PM (IST)
Matrubhumi SALMAN KHAN Battle Of Galwan
इंडिया
इनविटेशन मिला फिर 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भारत ने क्यों नहीं भरी हामी, ये रहीं असली वजहें
इनविटेशन मिला फिर 'बोर्ड ऑफ पीस' के लिए भारत ने क्यों नहीं भरी हामी, ये रहीं असली वजहें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
आजम खान ने पत्नी और बेटे समेत जौहर ट्रस्ट से दिया इस्तीफा, बहन और बड़े बेटे को सौंपी जिम्मेदारी
विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Haryana के Gurugram में बेकाबू रफ्तार का कहर, डिवाइडर तोड़कर कैब को मारी टक्कर | Crime News | abp
Hisar के पर्वतारोही ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड | Haryana | Rohtash Khileri | Mount Elbrus |Jiya Sharma
Jammu-Kashmir के उरी में जंगलों में आग का तांडव, सूखे की वजह से धधकते दिखे जंगल | Fire News
Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
