लीलावती में भर्ती सलीम खान, शाहरुख सहित देखने पहुंचे सेलेब्स, 3 दिन से नहीं मिला हेल्थ अपेडट

हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड17 फरवरी से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती सलीम खान, शाहरुख सहित देखने पहुंचे ये सेलेब्स, 3 दिन से नहीं मिला हेल्थ अपडेट

17 फरवरी से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती सलीम खान, शाहरुख सहित देखने पहुंचे ये सेलेब्स, 3 दिन से नहीं मिला हेल्थ अपडेट

सलमान खान के पिता सलीम खान 17 फरवरी से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं. ऐसे में शाहरुख खान समेत कई सेलेब उनसे मिलने पहुंचे. हालांकि, पिछले तीन दिन से उनकी तबीयत से जुड़ा कोई अपडेट नहीं मिला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के पॉपुलर स्क्रीन राइटर सलीम खान की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद 17 फरवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उनको अस्पताल में एडमिट हुए 6 दिन हो चुके हैं. इस दौरान उनके परिवार से लेकर बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स तक उनसे मिलने लीलावती अस्पताल पहुंचे.

तीन दिन पहले लीलावती के डॉक्टर्स ने भी उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया था. लेकिन, पिछले 3 तीनों से उनकी हेल्थ को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है. इसके पीछे की वजह है कि सलमान खान ने अपडेट शेयर करने पर आपत्ति जताई थी. चलिए इस आर्टिकल के जरिए जानते हैं कि सलीम खान से अस्पताल में अब तक कौन-कौन मिलने पहुंचा था.

डॉक्टर्स ने आखिरी बार क्या अपडेट दिया था और उस पर सलमान खान का क्या रिएक्शन था. सलीम खान को माइनर ब्रेन हेमरेज होने के बाद 17 फरवरी को लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उसके बाद से लगातार घरवालों समेत अन्य मिलने-जुलने वाले लोगों का अस्पताल में तांता देखने को मिल रहा है.

सलीम खान से मिलने पहुंचे ये लोग

अभी तक सलीम खान से मिलने सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान, सलमा खान, हेलेन, आयुष शर्मा, अर्पिता खान, शूरा खान, निर्णाण खान, जीशान सिद्दीकी, शाहरुख खान, अविनाश गोवारिकर, एजाज खान, फराह खान, अमृता अरोड़ा, मलाइका अरोड़ा, सीमा सचदेह, यूलिया वंतूर, रणवीर सिंह, जॉर्डी पटेल, नदीम खान, अतुल अग्निहोत्री, शकील लडक, आमिर खान, गौरी स्प्रैट, जावेद अख्तर समेत अलवीरा अग्निहोत्री और उनके बेटे अयान पहुंचे.


17 फरवरी से लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती सलीम खान, शाहरुख सहित देखने पहुंचे ये सेलेब्स, 3 दिन से नहीं मिला हेल्थ अपडेट

डॉक्टर्स ने दिया था हेल्थ अपडेट

मालूम हो 18 फरवरी को सलीम खान के डॉ. जलिल पारकर ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया था. उन्होंने बताया था,'मंगलवाल तकरीबन साढ़े आठ बटे सलीम खान को लेकर उनके फैमिली फिजिशियन डॉ. संदीप चोपड़ा आस्पलात आए थे. उसके बाद हमने इमरजेंसी में सलीम खान को ट्रीटमेंट दिया. ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, उससे लिए कुछ दवाइयां दी गईं. उन्हें ऑब्जरवेशन की जरूरत थी. ऐसे में उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया. उसके बाद उनकी उम्र को देखते हुए वेंटिलेटर पर रखा गया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उनकी हालत और खराब हो.'

सलीम खान की तबीयत के बारे में बात करते हुए डॉक्टर ने आगे कहा था,' उन्हें मिनिमल ब्रेन हेमरेज हुआ था. आमतौर पर ऐसे मामलों में सर्जरी की जरूरत नहीं होती. उनकी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी (डीएसए) की प्रक्रिया की गई है. मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा. वो ठीक हैं, स्टेबल हैं. उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है. कल तक उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया जाएगा. मैं समझता हूं कि उम्र एक फैक्टर है.ऐसे में ठीक होने के प्रोसेस में वक्त लगेगा.'

सलीम खान के लिए प्राइवेसी चाहते हैं सलमान खान

हालांकि, डॉक्टर्स का यूं सलीम खान की हेल्थ अपडेट रिवील करना सलमान खान को पसंद नहीं आया. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार सलमान खान ने डॉक्टर्स को साफ शब्दों में मना किया है कि वो दोबारा ऐसा ना करें. फैमिली के एक क्लोज सोर्स ने बताया है कि हेल्थ एक प्राइवेट मामला है.

आइडियली, मीडिया के साथ कोई भी अपडेट शेयर नहीं किया जाना चाहिए और कोई भी कम्युनिकेशन पूरी तरह से परिवार पर छोड़ देना चाहिए. रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान और उनका परिवार डॉक्टर के पब्लिक स्टेटमेंट से नाखुश हैं और उन्होंने अधिकारियों को साफ-साफ बता दिया है कि वो आगे कोई और डिटेल्स नहीं बताना चाहते हैं. सलमान खान का कहना है कि मेडकिल जानकारी एक कॉन्फिडेंशियल मामला है. इसी वजह से पिछले तीन दिनों से सलीम खान की हेल्थ को लेकर कोई अपडेट नहीं मिला है.

Published at : 22 Feb 2026 01:01 PM (IST)
Salim Khan SALMAN KHAN
