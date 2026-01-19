सलमान खान के फार्महाउस से सामने आईं अनसीन तस्वीरें, धोनी-साक्षी के साथ दिखे भाईजान

सलमान खान और एमएस धोनी के बीच गहरी दोस्ती है. भाईजान के 60वें जन्मदिन की पार्टी में धोनी भी फैमिली के साथ पहुंचे थे. दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुईं. इसके बाद अब कुछ और फोटोज सामने आई हैं. ये तस्वीरें सलमान खान के जीजा अतुल अग्निहोत्री ने शेयर की हैं.

वायरल हुई सलमान और धोनी की अनसीन फोटोज

शेयर की गई तस्वीरों में सलमान खान और एमएस धोनी साथ में एंजॉय करते दिखे. इस दौरान सलमान की दोनों बहनें अर्पिता खान और अलवीरा भी मौजूद थीं. वहीं, धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी नजर आईं. अलवीरा खान के पति यानी सलमान खान के जीजा और प्रोड्यूसर अतुल अग्निहोत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से रविवार रात ये फोटो शेयर की.

इन तस्वीरों में सबसे ज्यादा ध्यान सलमान और धोनी पर ही था. सलमान अपने क्लीन शेव लुक में ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स में बेहद हैंडसम लग रहे थे. वहीं, धोनी ने सिंपल और नैचुरल लुक अपनाया था, ब्राउन जैकेट और हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

सलमान खान और धोनी की फैमिली की इस ग्रुप फोटो पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'अपने-अपने प्रोफेशन के दोनों दिग्गज एक साथ'. एक यूजर ने लिखा, 'सलमान खान का ये पोज हमें बहुत पसंद है'. एक यूजर ने लिखा, 'थाला और भाईजान को साथ देखकर अच्छा लगता है'. एपी ढिल्लों के साथ भी वायरल हुई थी तस्वीर

बता दें, ये पहली बार नहीं था जब अतुल अग्निहोत्री ने धोनी और सलमान की तस्वीर शेयर कर फैंस का ध्यान खींचा. इससे पहले भी दोनों दोस्तों को सिंगर एपी ढिल्लों के साथ सलमान के पनवेल फार्महाउस में देखा गया था. तीनों ने खेत में कीचड़ भरी एटीवी राइड का आनंद लेने के बाद तस्वीर के लिए पोज दिया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी. सलमान खान की अपकमिंग फिल्म