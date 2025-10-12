फार्म हाउस में हुई चोरी से डरीं संगीता बिजलानी, बोलीं- अपने ही घर में सेफ फील नहीं कर रही

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स संगीता बिजलानी इस साल महाराष्ट्र के पुणे जिले के पवाना इलाके में स्थित फार्म हाउस में हुई चोरी के बाद से सदमे और तनाव में हैं. वो अभी भी इस घटना से उबर नहीं पाई हैं. शनिवार को उन्होंने पुणे में एक पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस घटना पर खुलकर अपनी बात रखी.

अपने ही घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहीं संगीता बिजलानी

संगीता ने बताया कि वो खासतौर पर पुणे एसपी संदीप सिंह गिल से मिलने आई थीं ताकि इस मामले की जांच तेज की जा सके. उन्होंने कहा कि चोरी के बाद उन्हें अपने ही घर में असुरक्षा महसूस होती है, जबकि वह पिछले बीस सालों से उसी घर में रह रही हैं.

संगीता के फार्म हाउस में हुई थी चोरी

जानकारी के अनुसार, उनका फार्म हाउस पिछले चार महीनों से खाली था. जब संगीता बिजलानी 18 जुलाई को सुबह लगभग साढ़े 9 बजे अपने बंगले पर पहुंचीं, तो उन्हें घर में हुई चोरी का पता चला. चोर पीछे के दरवाजे से घर में घुसे थे और पहली मंजिल से 50,000 नकद और एक टीवी सेट, जिसकी कीमत लगभग सात हजार रुपए थी, चुरा ले गए. इस तरह कुल 57,000 रुपए की चोरी हुई.

इस मामले की शिकायत लोनावला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई. पुलिस ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति संगीता बिजलानी का निजी कर्मचारी है. हालांकि, अभी तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है और वे फरार हैं.

संगीता बिजलानी ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था, "मैं अपने पिता की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मार्च से फार्म हाउस पर नहीं जा पाई. जब मैं और मेरे दो हाउस हेल्प यहां आए, तो हमने देखा कि मेन गेट टूटा हुआ था. अंदर जाकर हमने पाया कि टीवी सेट, नकदी, और कई कीमती घरेलू सामान गायब थे. साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए थे. यह मेरे लिए बहुत दुखद है कि मेरे निजी स्थान पर इस तरह की घटना हुई."