'अब ज्यादा मिला तो दुखी क्यों?' सलमान खान ने देर रात शेयर कर दी ऐसी पोस्ट

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने बीती देर रात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. सलमान ने इस पोस्ट के जरिए खुशी और इच्छाओं को लेकर एक सवाल किया है. उनका ये पोस्ट सामने आने के बाद फैंस सोच में पड़ गए हैं कि आखिर भाईजान ने ऐसा क्यों लिखा. चलिए जानते हैं सलमान खान ने अपने पोस्ट में क्या कहा.

सलमान खान ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक शायरी भरा पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने जिंदगी में खुशी, दुख, जरूरत और इंसान की बदलती इच्छाओं की बात की है. सलमान की इस पोस्ट में बताया गया है कि इंसान को जब जिस चीज की जरूरत होती है, उस वक्त वो नहीं मिलती और जब वो चीज मिल जाती है, तो उसकी अहमियत कम लगने लगती है.

पोस्ट में क्या लिखा है?

सलमान ने पोस्ट में लिखा, 'जब थोड़ा मिला तो खुश था, अब ज्यादा मिला तो दुखी क्यों? जो चाहिए था कल मुझे, आज मिला तो जरूरी क्यों? जब नींद चाहिए थी तब रात नहीं थी. अब वक्त है तो नींद नहीं. जब भूख लगी थी खाना नहीं, अब खाना है तो भूख नहीं. ये कैसी जिंदगी है, जो मिले वो कम लगे. जो ना मिले वो याद आए, जो मिल जाए वो कम लगे. जब नहीं खाना था तब भूख बड़ी थी. अब मिला है तो भूख नहीं. जब वक्त था तब पैस नहीं था, अब पैसा है तो वक्त नहीं. जब छोटा था तब बड़ा बनना था, अब बड़ा हुआ तो बचपन याद आए. जब घर से भागना था, घर छोटा था. अब घर है तो घर बुलाए.' सलमान ने इस पोस्ट के जरिए जिंदगी की एक सच्चाई बताने की कोशिश की है.

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गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में शामिल हुए सलमान खान

बता दें कि बीते दिन यानी 14 सितंबर को सलमान खान गणेश चतुर्थी के मौके पर कई सेलिब्रेशन में नजर आए. सबसे पहले वो अपने भाई और एक्टर सोहेल खान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए. इसके बाद सलमान अंबानी परिवार के घर आयोजित गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में भी पहुंचे. इस दौरान उनके 'वॉन्टेड' लुक ने फैंस का ध्यान खींच लिया. इन सेलिब्रेशन के कुछ घंटे बाद सलमान खान ने देर रात अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया.

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सलमान खान के पास हैं ये फिल्में

वहीं, सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्टर के पास फिलहाल 'मातृभूमि' और 'SVC63' जैसी फिल्में हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बन रही 'मातृभूमि' पहले इसी साल अप्रैल में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसकी रिलीज टाल दी गई. फिल्म की नई रिलीज डेट का अभी ऐलान नहीं हुआ है. सलमान खान के पास वामशी पैदिपल्ली के निर्देशन में बन रही फिल्म 'SVC63' भी है. इसमें उनके साथ नयनतारा लीड रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म अगले साल ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसके अलावा सलमान खान इन दिनों 'बिग बॉस 20' भी होस्ट कर रहे हैं.

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