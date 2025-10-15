सलमान खान बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं. एक्टर को रैंप पर चलते देखना फैंस के लिए रेयर सीन है और जब वह ऐसा करते हैं, तो इसे यादगार बना देते हैं. बीते दिन डिज़ाइनर विक्रम फडनीस ने मुंबई में एक ग्रैंड फैशन शो के साथ फैशन जगत में अपने 35 साल पूरे होने का जश्न मनाया. इस दौरान अपने करीबी दोस्त विक्रम की खातिर सलमान खान शोस्टॉपर बने. एक्टर इस दौरान काफी रॉयल लगे अब सलमान की रैंप वॉक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

रैंप पर दिखा सलमान खान का रॉयल अंदाज

डिज़ाइनर विक्रम फडनीस के फैशन इंडस्ट्री में 35 साल पूरे होने पर विंटेज इंडिया थीम पर बेस्ड फैशन शो आयोजित किया गया था. इस इवेंट में 100 मॉडल्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने क्लासिक भारतीय एस्थेटिक्स से इंस्पायर रीइमेजिन्ड की गई अर्काइवल क्रिएशन को दिखाया. इस दौरान सुपरस्टार सलमान खान तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रैंप पर चलते हुए बेहद अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंस से भरे लग रहे थे. बारीकी से डिज़ाइन किए गए ब्लैक कलर के आउटफिट में सलमान खान रॉयल अंदाज और ओल्ड वर्ल्ड चार्म से भरपूर लगे.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

सलमान खान का लुक

इवेंट से वायरल हो रही वीडियो में सलमान खान ट्रेडिशनल ब्लैक कलर के कुर्ते-पायजामा और लंबी कढ़ाई वाली शेरवानी स्टाइल की जैकेट पहने नज़र आ रहे हैं. रेशम से बनी इस जैकेट में कंधों, छाती और आस्तीन पर गोल्डन और मैरून रंग की फूलों की कढ़ाई की गई है, जो विक्रम फडनीस के सिग्मेनचर भव्य डिज़ाइन की झलक देती है. हैंड एम्ब्रॉइडरी मोटिफ्स उनके मोनोक्रोम लुक में रीगल अंदाज़ जोड़ रही थीं.

सलमान ने अपने आउटफिट को ब्लैक लेदर शूज और अपनी ट्रेडमार्क स्लीक्ड-बैक हेयरस्टाइल के साथ कंप्लीट किया था. उनके कम से कम एक्सेसरीज़ और कंपोज्ड व्यवहार ने उनके लुक को और भी निखार दिया था.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी ने भौंहें चढ़ाईं

सलमान के पहनावे ने सबका ध्यान खींचा, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा, वह थी रैंप के ठीक बगल में उनकी सिक्योरिटी टीम की मौजूदगी. जैसे ही अभिनेता वॉक कर रहे थे, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स दाईं ओर चुपचाप खड़े थे और अपनी पैनी नजरें एक्टर पर ही गड़ाए हुए थे, जो किसी फ़ैशन शो में एक असामान्य नज़ारा था. बता दें कि सलमान खान के घर पर गोलीबारी और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह द्वारा कथित साज़िशों सहित कई धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, इसलिए यह कड़ी निगरानी नेचुरल थी.

सलमान खान वर्क फ्रंट

इस बीच, सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर फिलहाल बिग बॉस 19 को होस्ट कर रहे हैं. इसी के साथ वे अपनी अपकमिंग फिल्म द बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग में भी बिजी हैं.