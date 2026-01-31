सलमान खान की मौजूदगी से जगमगाया ISPL सीजन 3, 'भाईजान' के इस अंदाज ने जीता फैंस का दिल

टेनिस बॉल पर दिया ऑटोग्राफ

सबसे खास पल तब आया, जब सलमान खान बाउंड्री के पास जाकर फैंस से मिले. मुस्कुराते हुए और पूरे आराम के साथ उन्होंने टेनिस बॉल्स पर साइन किए और उन्हें स्टैंड्स में उछाल दिया. यह देखकर स्टेडियम तालियों और खुशी से गूंज उठा, कई फैंस भावुक भी नजर आए. ग्रासरूट लेवल टैलेंट और टेनिस-बॉल क्रिकेट के असली रोमांच के लिए मशहूर ISPL सीजन 3, सलमान खान की मौजूदगी से और भी खास बन गया. उनकी मौजूदगी ने साफ दिखाया कि यह लीग कैसे खेल और एंटरटेनमेंट को साथ लाकर हर तरह के दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है.

सेलेब्रिटीज़ के सपोर्ट के साथ ISPL तेजी से ऐसा मंच बनता जा रहा है, जहां गली-मोहल्ले का क्रिकेट बड़े स्टेज की चमक से मिलता है. टीम को मोटिवेट करने के सवाल पर सलमान खान ने बेहद सिंपल और कॉन्फिडेंट जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मेरी टीम पहले से ही मोटिवेटेड है,' और माना कि इस लीग का जोश अपने आप ही खिलाड़ियों में एनर्जी भर देता है. वहीं, जब बात नए टैलेंट को खोजने की आई तो सलमान ने अपने खास मज़ाकिया अंदाज में कहा, 'जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में लाया उम्मीद है यहां वैसा कुछ न हो.' उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े. यह पल सलमान की सादगी, ह्यूमर और अपनापन साफ दिखाता है.