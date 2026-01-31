सलमान खान की मौजूदगी से जगमगाया ISPL सीजन 3, 'भाईजान' के इस अंदाज ने जीता फैंस का दिल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपनी खास स्टाइल और जबरदस्त एनर्जी के साथ ISPL सीजन 3 में शिरकत की, जिससे पहले से ही जोश से भरी मैच नाइट और भी खास बन गई. उनकी मौजूदगी ने पूरे माहौल को अलग ही रंग दे दिया और फैंस के लिए यह शाम यादगार बन गई.
सलमान ने ISPL सीजन 3 में अपनी मौजूदगी से मैच नाइट को और भी खास बना दिया. जैसे ही वह स्टेडियम पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल गया. दर्शकों की तालियां तेज़ हो गईं, लोग मोबाइल निकालकर उनकी एक झलक पाने लगे और पूरे स्टेडियम में जोश भर गया.
सलमान खान की मौजूदगी से जगमगाया ISPL
टेनिस-बॉल क्रिकेट लीग में सलमान की एंट्री ने सबका मूड फ्रेश कर दिया. वह पूरे मैच के दौरान आम फैन की तरह खेल का मजा लेते दिखे, कभी तालियां बजाते, कभी खिलाड़ियों को चीयर करते. उनका सिंपल अंदाज और फैंस के साथ खुलकर घुलना-मिलना यही दिखाता है कि वह हर उम्र के लोगों के दिलों पर क्यों राज करते हैं. लोकल टैलेंट और स्ट्रीट क्रिकेट के लिए मशहूर ISPL, सलमान खान जैसे सितारों के जुड़ने से और भी बड़ा मंच बनता जा रहा है, जहां खेल और एंटरटेनमेंट का शानदार मेल देखने को मिल रहा है.
टेनिस बॉल पर दिया ऑटोग्राफ
सबसे खास पल तब आया, जब सलमान खान बाउंड्री के पास जाकर फैंस से मिले. मुस्कुराते हुए और पूरे आराम के साथ उन्होंने टेनिस बॉल्स पर साइन किए और उन्हें स्टैंड्स में उछाल दिया. यह देखकर स्टेडियम तालियों और खुशी से गूंज उठा, कई फैंस भावुक भी नजर आए. ग्रासरूट लेवल टैलेंट और टेनिस-बॉल क्रिकेट के असली रोमांच के लिए मशहूर ISPL सीजन 3, सलमान खान की मौजूदगी से और भी खास बन गया. उनकी मौजूदगी ने साफ दिखाया कि यह लीग कैसे खेल और एंटरटेनमेंट को साथ लाकर हर तरह के दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है.
सेलेब्रिटीज़ के सपोर्ट के साथ ISPL तेजी से ऐसा मंच बनता जा रहा है, जहां गली-मोहल्ले का क्रिकेट बड़े स्टेज की चमक से मिलता है. टीम को मोटिवेट करने के सवाल पर सलमान खान ने बेहद सिंपल और कॉन्फिडेंट जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मेरी टीम पहले से ही मोटिवेटेड है,' और माना कि इस लीग का जोश अपने आप ही खिलाड़ियों में एनर्जी भर देता है. वहीं, जब बात नए टैलेंट को खोजने की आई तो सलमान ने अपने खास मज़ाकिया अंदाज में कहा, 'जैसे मैं फिल्म इंडस्ट्री में लाया उम्मीद है यहां वैसा कुछ न हो.' उनकी इस बात पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े. यह पल सलमान की सादगी, ह्यूमर और अपनापन साफ दिखाता है.
सलमान खान की अपकमिंग फिल्म
सलमान खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ को लेकर काफी बिजी हैं. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह अहम भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है और 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.