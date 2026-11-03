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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हमेशा जवान रहो द किंग…', सलमान खान ने शाहरुख खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

'हमेशा जवान रहो द किंग…', सलमान खान ने शाहरुख खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

शाहरुख खान ने 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर सलमान खान ने उन्हें 'द किंग' कहते हुए खास अंदाज में बधाई दी. साथ ही उनकी आने वाली फिल्म 'किंग' का पहला गाना भी शेयर किया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 03 Nov 2026 09:08 AM (IST)
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बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 61 साल के हो गए हैं. उन्होंने 2 नवंबर को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस और सेलेब्स ने उन पर खूब प्यार लुटाया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. वहीं, सलमान खान ने भी अपने खास दोस्त शाहरुख को बेहद खास अंदाज में बर्थडे विश किया. सलमान ने उन्हें 'द किंग' कहते हुए एक प्यारा सा मैसेज लिखा.

सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' का पहला गाना 'तू मिल जाए' शेयर किया. ये गाना शाहरुख के जन्मदिन के मौके पर उनके फैंस के लिए रिलीज किया गया था. इस गाने को अरिजीत सिंह और एड शीरन ने अपनी आवाज दी है. गाने को शेयर करते हुए सलमान ने शाहरुख को जन्मदिन की बधाई भी दी.

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सलमान खान ने शाहरुख खान के लिए लिखी खास बात

सलमान ने लिखा, 'हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान. हमेशा जवान रहो, द किंग. ये मेरी दुआ है.' सलमान का ये छोटा सा मैसेज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. दोनों सुपरस्टार्स की दोस्ती बॉलीवुड में काफी पुरानी है और फैंस भी उन्हें एक साथ देखना पसंद करते हैं. 

हमेशा जवान रहो द किंग…', सलमान खान ने शाहरुख खान को खास अंदाज में किया बर्थडे विश

काफी पुरानी है सलमान-शाहरुख की दोस्ती

सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. दोनों ने साल 1995 में आई फिल्म 'करण अर्जुन' में साथ काम किया था. इसके बाद दोनों 'कुछ कुछ होता है' (1998), 'हम तुम्हारे हैं सनम' (2002), 'ट्यूबलाइट' (2017), 'जीरो' (2018), 'पठान' (2023) और 'टाइगर 3' (2023) जैसी फिल्मों में भी नजर आए.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2008 के आसपास दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी. हालांकि, साल 2013 में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी के दौरान दोनों ने अपने गिले-शिकवे भुलाकर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया. आज दोनों एक-दूसरे के खास मौकों पर साथ खड़े नजर आते हैं.

'किंग' के बारे में जानिए

बता दें कि शाहरुख खान जल्द ही फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिन्होंने इससे पहले शाहरुख के साथ 'पठान' जैसी सुपरहिट फिल्म दी है. फिल्म में सुहाना खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी समेत कई कलाकार नजर आएंगे.

इस फिल्म में शाहरुख का एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा. खास बात ये है कि इसके जरिए शाहरुख और उनकी बेटी सुहाना खान पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 03 Nov 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
शाहरुख खान SALMAN KHAN
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