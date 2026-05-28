सलमान खान की ‘बीवी नंबर 1’ ने पूरे किए 27 साल, जैकी भगनानी ने बयां किया सेट का वो मजेदार माहौल

जैकी भगनानी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर ‘बीवी नंबर 1’ को लेकर अपनी पुरानी यादें शेयर कीं. 27 साल पूरे होने पर उन्होंने फिल्म को बधाई दी और शूटिंग के दिनों से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी बताईं. साथ ही उन्होंने फिल्म की स्टारकास्ट और गानों की तारीफ करते हुए इसे आज भी खास बताया.

'बीवी नंबर 1' ने अपनी रिलीज के 27 साल किए पूरे

सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' ने अपने रिलीज के 27 साल पूरे कर लिए हैं. डेविड धवन के डायरेक्टर में बनी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म को प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने प्रोड्यूस किया था. गुरुवार को एक्टर-प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म के पुराने यादें ताजा कीं. एक्टर ने बताया कि फिल्म के प्रति उनकी दीवानगी आज भी उतनी बरकरार है, जितनी रिलीज के समय थी. जैकी भगनानी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'फिल्म 'बीवी नंबर 1' को रिलीज हुए 27 साल हो गए हैं और ये आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्मों में शामिल है.'

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बचपन में सेट पर देखते थे शूटिंग

उन्होंने शूटिंग के दिनों की यादें ताजा करते हुए लिखा, 'मुझे आज भी याद है कि बचपन में, मैं फिल्म के सेट पर इधर-उधर दौड़ता रहता था और अपने पिता वाशु भगनानी, डायरेक्टर डेविड धवन और लेखक रूमी जाफरी को इस फिल्म को बनाते हुए देखता था. सेट पर खूब मस्ती और क्रिएटिविटी का माहौल रहता था.'

स्टारकास्ट की तारीफ करते नहीं थके

जैकी भगनानी ने फिल्म के कलाकारों की जमकर सराहना की. उन्होंने लिखा, 'सलमान खान की जबरदस्त एनर्जी, करिश्मा कपूर का शानदार एक्टिंग, सुष्मिता सेन का आकर्षक अंदाज, अनिल कपूर की बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और तब्बू की शानदार मौजूदगी ने इस फिल्म को खास बना दिया. ये फिल्म को पीढ़ी दर पीढ़ी इतना प्यार देने के लिए सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद.'

1999 की बड़ी हिट फिल्मों में थी शामिल

1999 में रिलीज हुई 'बीवी नंबर 1' पॉपुलर हिंदी रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था. फिल्म के गाने, विशेष रूप से 'चुनरी चुनरी' और 'इश्क सोना है', दर्शकों के बीच आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं.

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केसी थी फिल्म की कहानी?

फिल्म की कहानी एक शादीशुदा रिश्ते और उसमें आए बदलाव के आसपास घूमती है. सलमान खान यानी (प्रेम) एक अमीर पति हैं, जो करिश्मा (पूजा) को धोखा देकर एक खूबसूरत मॉडल सुष्मिता (रूपाली) के साथ रहने लगते हैं. इसके बाद पूजा अपने पति को वापस पाने के लिए एक मजेदार प्लान बनाती है.