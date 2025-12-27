हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

Salman Khan Birthday: सलमान खान ने बॉलीवुड में अपने अब तक के करियर में तमाम ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. उनकी कई फिल्मों ने देश और दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 27 Dec 2025 02:02 PM (IST)
27 दिसंबर, 2025 को मेगास्टार सलमान खान 60 साल के हो गए हैं. सुपरस्टार ने अपने 37 साल के फिल्मी करियर में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों, दमदार अदाकारी और अपने चार्म से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई हैं.उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं. चलिए आज बॉलीवुड के भाईजान के बर्थडे के मौके पर उनकी वर्ल्डवाइड सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जानते हैं.

बजरंगी भाईजान
कबीर खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान के अलावा, करीना कपूर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा ​ने अहम रोल प्ले किया है. ये इमोशनल ड्रामा फिल्म सलमान खान की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जिसने भारत में 422 करोड़ रुपये कमाए थे.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

सुल्तान
अली अब्बास ज़फर द्वारा निर्देशित और अनुष्का शर्मा स्टारर स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म सुल्तान में सलमान खान ने पहलवान के रूप में अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेंशन को बखूबी दिखाया. इस फिल्म को दर्शकों से खूब प्यार मिला था और इसी के साथ इसने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था. फिल्म की कमाई की बात करें तो इसने  भारत में 414 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 577 करोड़ रुपये कमाए थे.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

टाइगर ज़िंदा है
अली अब्बास ज़फर के साथ एक और कोलैबोरेशन में बनी इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में सलमान खान एक रॉ एजेंट के रूप में एक रेस्क्यू ऑपरेशन पर निकलते हैं. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया था. इसी के साथ इसने भारत में 432 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 565 करोड़ रुपये कमाए थे.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

प्रेम रतन धन पायो
सूरज बड़जात्या की इस फैमिली ड्रामा फिल्म में सलमान खान ने सोनम कपूर के साथ डबल रोल प्ले किया था. इस फिल्म का जादू भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल था. इसने अपने क्लासिक वैल्यूज और शानदार दृश्यों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था.  बते दें कि फिल्म ने भारत में 267 करोड़ रुपये कमाए थे.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

किक
साजिद नाडियाडवाला के निर्देशन में बनी पहली फिल्म में सलमान ने देवी लाल सिंह का किरदार निभाया था, जो एक अनकंवेंशनल किरदार वाला न्यायप्रिय योद्धा था. इस फिल्म ने भारत में 282 करोड़ रुपये और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये कमाए थे.



बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

भारत
भारत के नज़रिए से भारत के अतीत की एक विशाल कहानी प्रस्तुत करने वाली इस फिल्म में सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ और सुनील ग्रोवर ने भी दमदार अभिनय किया था. इस फिल्म ने भारत में 234 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड 308 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

एक था टाइगर
टाइगर सीरीज की पहली फिल्म ने एक्शन और रोमांस का जबरदस्त कॉकटेल पेश किया था. वहीं एक था टाइगर में सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी के फैंस दीवाने हो गए थे. फिल्म की कहानी को भी खूब पसंद किया था. इसने भारत में 251 करोड़ रुपये और दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया था.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

रेस 3
सलमान खान ने रेस 3 में लीड रोल प्ले किया था. फिल्म में अनिल कपूर और जैकलीन फर्नांडीज सहित कई कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. इस तेज-तर्रार थ्रिलर ने ग्लोबली 305 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

दबंग 2
अरबाज खान द्वारा निर्देशित, आइकॉनिक फिल्म दबंग की अगली कड़ी, चुलबुल पांडे की कहानी को आगे बढ़ाती है. इस फिल्म को भी दर्शकों से खूब प्यार मिला था. इसने दुनिया भर में 249 करोड़ रुपये कमाए थे.


बजरंगी भाईजान' से 'सुल्तान' तक, ये हैं सलमान खान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड

Published at : 27 Dec 2025 02:02 PM (IST)
