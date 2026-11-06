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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान का बड़ा तोहफा, 11 रुपये में मिलेगी 'मातृभूमि' की टिकट, लेकिन ये है शर्त

सलमान खान का बड़ा तोहफा, 11 रुपये में मिलेगी 'मातृभूमि' की टिकट, लेकिन ये है शर्त

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसकी रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में सलमान खान ने फैंस के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 06 Nov 2026 08:23 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की फिल्म मातृभूमि को आखिरकार रिलीज डेट मिल गई है. शुक्रवार को फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और इस मौके पर अभिनेता ने खुद ही फिल्म की रिलीज डेट का भी खुलासा कर दिया. देशभक्ति पर बेस्ड ये मूवी 4 दिसंबर को रिलीज होने वाली है. सलमान ने कुछ फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा भी दिया है. आइए जानते हैं कि आखिर किन्हें ये फिल्म सिर्फ 11 रुपये में देखने का मौका मिलेगा?

ये लोग सिर्फ 11 रुपये में देख पाएंगे 'मातृभूमि'

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सलमान खान ने मातृभूमि के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बताया कि फिल्म की टिकट महज 11 रुपये में मिलेगी. लेकिन, ये सभी के लिए नहीं है. अभिनेता ने उन लोगों के लिए ये तोहफा दिया है जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा है. एक्टर ने कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टिकट प्राइस सिर्फ 11 रुपये रहेगी.

चित्रांगदा सिंह संग बनेगी सलमान खान की जोड़ी

मयाभूमि फिल्म में सलमान खान के साथ फीमेल लीड रोल में एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी. 50 साल की चित्रांगदा सिंह और 60 साल के सलमान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं. बता दें कि ये पहला मौका है जब दोनों कलाकार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं.

डेढ़ साल बाद होगी सलमान की बड़े पर्दे पर वापसी

बता दें कि मातृभूमि के जरिए सलमान खान बड़े पर्दे पर डेढ़ साल से भी ज्यादा वक्त के बाद वापसी करने वाले हैं. उनकी पिछली रिलीज फिल्म 'सिकंदर' थी. ये फिल्म मार्च 2025 में आई थी. हालांकि सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी. इसमें सलमान ने खुद से करीब 30 साल छोटी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना संग स्क्रीन शेयर की थी.

फिल्म के बारे में 

मातृभूमि साल 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर आधारित है. इसमें सलमान ने कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाया है. अपूर्व लखिया ने फिल्म को डायरेक्टर किया. जबकि सलमान फिल्म में लीड रोल निभाने के अलावा इसके प्रोड्यूसर भी हैं. फिल्म के पहले जनवरी, फिर अप्रैजल और फिर जून में रिलीज होने की चर्चाए थीं, लेकिन हर बार इसकी रिलीज टलती चली गई. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा एबीपी लाइव में कंसल्टेंट कंटेंट राइटर हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क संभालते हैं. पत्रकारिता में 9 साल का अनुभव रखने वाले संदीप को बॉलीवुड सेलेब्स के 
क्लासिक और रेट्रो किस्से लिखना विशेष रूप से पसंद है. वे दिग्गज कलाकारों की जिंदगी और फिल्मों से जुड़े अनसुने प्रसंगों पर दिलचस्प स्टोरीज तैयार करते हैं. 
पूर्व में वे 'एबीपी न्यूज़', 'टीवी9 भारतवर्ष', 'न्यूज़ट्रेंड' और 'न्यूज़ट्रैक लाइव' जैसे मीडिया संस्थानों में कार्य कर चुके हैं.
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Published at : 06 Nov 2026 08:01 PM (IST)
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