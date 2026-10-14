सलमान खान के साथ होगी ‘कॉफी विद करण 9’ की धमाकेदार शुरुआत, करिश्मा कपूर भी आएंगी नजर

करण जौहर के फेमस शो 'कॉफी विद करण' का नया सीजन शुरू होने जा रहा है. इस बार शो के पहले एपिसोड़ में सलमान खान बतौर मेहमान पहुंचेंगे. लेकिन पहले एपिसोड में सिर्फ सलमान ही नजर नहीं आएंगे बल्कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की भी इस शो में सरप्राइज एंट्री होगी. हालांकि, अभी शो में उनके रोल को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

पहले एपिसोड में दिखेंगी करिश्मा कपूर?

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन के पहले एपिसोड में करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री करेंगी. लेकिन वो कितनी देर तक शो में मौजूद होंगी और बातचीत में शामिल होंगी या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

आमतौर पर करण जौहर अपने शो में दो सितारों को एक साथ बुलाकर उनकी जिंदगी, रिश्तों और करियर से जुड़े सवाल पूछते हैं. लेकिन सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान अकेले मेहमान के तौर पर नजर आने वाले हैं. ऐसे में करिश्मा की एंट्री फैंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी.

सलमान और करिश्मा की जोड़ी ने साथ की हैं कई फिल्में

सलमान खान और करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया है. ऐसे में 'कॉफी विद करण 9' में दोनों का साथ नजर आना फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा करने वाला पल हो सकता है.

करिश्मा और सलमान पहली बार 1992 में रिलीज हुई फिल्मों 'जागृति' और 'निश्चय' में साथ नजर आए थे. इसके बाद दोनों की जोड़ी 'अंदाज अपना अपना', 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी फिल्मों में न केवल दिखाई दी, बल्कि खूब पसंद भी की गई.

करण जौहर के होस्ट किए जाने वाले इस शो का नौवां सीजन 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा और इसके नए एपिसोड हर बुधवार को जारी किए जाएंगे. ये शो का आखिरी सीजन बताया जा रहा है.

सलमान खान और करिश्मा कपूर का वर्क फ्रंट

सलमान खान जल्द ही अपूर्वा लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में दिखाई देंगे. फिल्म की रिलीज डेट पर अभी विचार चल रहा है. मेकर्स इस फिल्म को दिवाली के आस-पास रिलीज करने की तैयारी में हैं. वहीं इन दिनों सलमान खान अगले साल ईद पर आने वाली उनकी फिल्म मॉन्स्टर का आखिरी शूटिंग शेड्यूल पूरा कर रहे हैं.

करिश्मा कपूर हाल ही में सिटी ऑफ डेथ नोवल पर आधारित वेब सीरीज ब्राउन में नजर आईं थीं. ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 5 जून 2026 से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.