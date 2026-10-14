Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान खान के साथ होगी ‘कॉफी विद करण 9’ की धमाकेदार शुरुआत, करिश्मा कपूर भी आएंगी नजर

सलमान खान के साथ होगी ‘कॉफी विद करण 9’ की धमाकेदार शुरुआत, करिश्मा कपूर भी आएंगी नजर

'कॉफी विद करण' का आखिरी सीजन 14 अक्टूबर से जियोहॉटस्टार पर आने वाला है. इस एपिसोड़ में सलमान खान बतौर गेस्ट शिरकत करेंगे, वहीं एक्ट्रेस करिश्मा कपूर भी इस शो में एंट्री लेंगी.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 14 Oct 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

करण जौहर के फेमस शो 'कॉफी विद करण' का नया सीजन शुरू होने जा रहा है. इस बार शो के पहले एपिसोड़ में सलमान खान बतौर मेहमान पहुंचेंगे. लेकिन पहले एपिसोड में सिर्फ सलमान ही नजर नहीं आएंगे बल्कि एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की भी इस शो में सरप्राइज एंट्री होगी. हालांकि, अभी शो में उनके रोल को लेकर पूरी जानकारी सामने नहीं आई है.

पहले एपिसोड में दिखेंगी करिश्मा कपूर?

वैरायटी इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'कॉफी विद करण' के नौवें सीजन के पहले एपिसोड में करिश्मा कपूर की सरप्राइज एंट्री करेंगी. लेकिन वो कितनी देर तक शो में मौजूद होंगी और बातचीत में शामिल होंगी या नहीं इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया है.  

आमतौर पर करण जौहर अपने शो में दो सितारों को एक साथ बुलाकर उनकी जिंदगी, रिश्तों और करियर से जुड़े सवाल पूछते हैं. लेकिन सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान अकेले मेहमान के तौर पर नजर आने वाले हैं. ऐसे में करिश्मा की एंट्री फैंस के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी.

सलमान और करिश्मा की जोड़ी ने साथ की हैं कई फिल्में

सलमान खान और करिश्मा कपूर ने 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में काम किया है. ऐसे में 'कॉफी विद करण 9' में दोनों का साथ नजर आना फैंस के लिए पुरानी यादें ताजा करने वाला पल हो सकता है.

करिश्मा और सलमान पहली बार 1992 में रिलीज हुई फिल्मों 'जागृति' और 'निश्चय' में साथ नजर आए थे. इसके बाद दोनों की जोड़ी 'अंदाज अपना अपना', 'जुड़वा', 'बीवी नंबर 1' और 'दुल्हन हम ले जाएंगे' जैसी फिल्मों में न केवल दिखाई दी, बल्कि खूब पसंद भी की गई.

सलमान खान के साथ होगी ‘कॉफी विद करण 9’ की धमाकेदार शुरुआत, करिश्मा कपूर भी आएंगी नजर

करण जौहर के होस्ट किए जाने वाले इस शो का नौवां सीजन 14 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा और इसके नए एपिसोड हर बुधवार को जारी किए जाएंगे. ये शो का आखिरी सीजन बताया जा रहा है.

सलमान खान और करिश्मा कपूर का वर्क फ्रंट

सलमान खान जल्द ही अपूर्वा लाखिया की फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में दिखाई देंगे. फिल्म की रिलीज डेट पर अभी विचार चल रहा है. मेकर्स इस फिल्म को दिवाली के आस-पास रिलीज करने की तैयारी में हैं. वहीं इन दिनों सलमान खान अगले साल ईद पर आने वाली उनकी फिल्म मॉन्स्टर का आखिरी शूटिंग शेड्यूल पूरा कर रहे हैं.

करिश्मा कपूर हाल ही में सिटी ऑफ डेथ नोवल पर आधारित वेब सीरीज ब्राउन में नजर आईं थीं. ये एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो 5 जून 2026 से जी5 पर स्ट्रीम हो रही है.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी पत्रकारिता में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुकीं हैं और फिलहाल ABP Live के साथ बतौर इंटर्न एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इससे पहले वे 'मैं भी भारत' में मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने ट्राइबल बीट से जुड़ी न्यूज रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग, वॉयसओवर और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली थी. पत्रकारिता के साथ उन्हें डिजिटल स्टोरीटेलिंग और वीडियो कंटेंट प्रोडक्शन का भी अनुभव है. संपर्क करें-  himanshi.8012@gmail.com
Read More
Published at : 14 Oct 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Karishma Kapoor
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढ़ाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार, जानें- 'द वन' का हाल
मंगलवार को फिर ‘दृश्यम 3’ ने बढ़ाई रफ्तार, 'हनुमान अंश' भी थमने को नहीं तैयार
बॉलीवुड
Jailer 2 Advance Booking Day 1: 'जेलर 2' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले करोड़ों, 'जन नायकन' का तोड़ा रिकॉर्ड
'जेलर 2' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कमा डाले करोड़ों
बॉलीवुड
चाइल्ड आर्टिस्ट ने ऐश्वर्या राय संग शेयर की बीटीएस तस्वीरें, एक्ट्रेस की तारीफ में कह दी ये बात
चाइल्ड आर्टिस्ट ने ऐश्वर्या राय संग शेयर की बीटीएस तस्वीरें, एक्ट्रेस की तारीफ में कह दी ये बात
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की ‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
‘रामायण’ कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
Advertisement

वीडियोज

सोशल मीडिया की हसीन 'विष कन्या !
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल का पूरा प्लान क्या है?
चाय की चुस्की CEC के खिलाफ विपक्ष की 'नई रणनीति' !
एक चाय, दो बिस्किट-SIR की जंग में कौन 'हिट'
राहुल का प्रोटेस्ट..अमित शाह ने संभाल लिया 'मोर्चा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
'पुलिसवालों ने पीटा, कहा- तुम दल्ले हो...', प्रदर्शनकारियों को कैमरे पर लाए राहुल गांधी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
अखिलेश के 3 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण?
क्रिकेट
IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट
IPL 2027 के लिए कितनी टीमें ढूंढ रही है कप्तान? देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
राहुल, स्टालिन, केजरीवाल, ठाकरे...सब ने दिया CJP का साथ, अभिजीत दीपके बोले- थैंक्यू
साउथ सिनेमा
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', CJP के दास-रांका की गिरफ्तारी के बाद प्रकाश राज की सरकार को वॉर्निंग
'अब पूरा देश जंतर मंतर बनेगा', प्रकाश राज ने सरकार को दी वॉर्निंग
इंडिया
महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'
महुआ मोइत्रा ने आशुतोष रांका और सौरव दास को दिया मैसेज- 'बॉयज मैं...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शिवा शर्मा हत्याकांड: जेल में पार्टी करना...श्रद्धा दुबे के हिस्ट्रीशीटर के साथ आए फोटो
शिवा शर्मा हत्याकांड: जेल में पार्टी करना...श्रद्धा दुबे के हिस्ट्रीशीटर के साथ आए फोटो
एग्रीकल्चर
धान बोने के लिए कौनसी मिट्टी होती है बेस्ट, कैसे करें इसका इस्तेमाल?
धान बोने के लिए कौनसी मिट्टी होती है बेस्ट, कैसे करें इसका इस्तेमाल?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget