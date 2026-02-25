एक्ट्रेस डेजी शाह ने दिया सलीम खान का हेल्थ अपडेट, बोलीं- मैं सलमान खान के टच में हूं

दिग्गज स्क्रीनराइटर और सलमान खान के पिता सलीम खान कुछ समय पहले लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे. उन्हें मिनिमल ब्रेन हेमरेज हुआ था. इसके बाद सलीम खान की सर्जरी हुई थी. अब सलीम खान की हेल्थ को लेकर एक्ट्रेस डेजी शाह ने रिएक्ट किया है.

सलीम खान का हेल्थ अपडेट

हाल ही में एक इंटरव्यू में डेजी शाह ने कहा कि वो सलीम खान और उनकी फैमिली से हॉस्पिटल में मिली नहीं हैं. लेकिन वो सलमान खान के लगातार टच में हैं. वो सलीम खान का हेल्थ अपडेट ले रही हैं. डेजी ने कहा, 'मैं सलीम सर से मिल नहीं पाई हूं. लेकिन मैं सलमान सर से लगातार बातचीत कर रही हूं. सलीम सर अब ठीक हैं. वो स्थिर हैं. सर्जरी अच्छे से हुई. वो ऑब्जर्वेशन में हैं. वो खतरे से बाहर हैं.'

बता दें कि सलीम खान की सर्जरी के बाद हॉस्पिटल ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया था. डॉक्टर पारकर ने बताया था कि सलीम खान की एमआईआर, सीटी स्कैन और बल्ड टेस्ट किए गए हैं. उनकी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी की गई है. सलीम खान को सुबह 8 बजे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. इसके बाद से पूरी फैमिली हॉस्पिटल में नजर आई. जब सलीम खान की तबीयत की खबर सलमान खान को पता चली थी तो उस वक्त वो शूटिंग कर रहे थे. वो सीधे शूटिंग से हॉस्पिटल पहुंचे थे.

सलीम खान से मिलने के लिए कई सेलेब्स भी पहुंचे. रितेश देशमुख से लेकर शाहरुख खान तक सलीम खान को मिलने हॉस्पिटल पहुंचे. जब सलीम खान हॉस्पिटल पहुंचे थे तब उका बीपी हाई थी. उन्हें मिनिमल ब्रेन हेमरेज था. इसीलिए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था. अब सलीम खान बेहतर हैं और रिकवर कर रहे हैं.

मालूम हो कि सलमान खान और डेजी शाह ने साथ में काम किया है. उन्होंने साथ में जय हो की है. इसके अलावा रेस 3 में भी वो दिखे.