सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता और लेखक सलीम खान को लेकर एक नई खबर सामने आई है. फरवरी 2026 में ब्रेन हेमरेज के कारण उन्हें मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां मेडिकल प्रोसीजर के कारण उन्हें 28 दिनों तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा था. हॉस्पिटल से आने के बाद उनकी तबियत में सुधार भी देखने को मिल रहा है. इसी बीच हाल ही में ट्रेड एक्सपर्ट कोमल नाहटा ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें सलीम खान पहले से ज्यादा ठीक लग रहे हैं.

ठीक हो रहे हैं सलीम खान

6 मई को कोमल ने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो और उनके दोस्त सलीम खान के साथ बैठे नजर आ रहे है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कल सलीम खान साहब से उनके घर पर मिलकर बहुत खुशी हुई. फरवरी-मार्च में 28 दिन अस्पताल में रहने के बाद अब वह धीरे-धीरे लेकिन लगातार ठीक हो रहे हैं. इस मुलाकात को संभव बनाने के लिए डॉ. संदीप चोपड़ा का धन्यवाद.' साथ ही इस तस्वीर के बारे में बताया जा रहा है कि ये सलमान खान के बांद्रा स्थित घर की है.

Was delighted to meet Salim Khan saab yesterday at his residence, with friend Raja Shetiya. The veteran writer is recovering slowly but surely after his 28-day hospitalisation in February-March. Thank you Dr. Sandeep Chopra for making this meeting possible. pic.twitter.com/CMkNOHLJ3T — Komal Nahta (@KomalNahta) May 6, 2026

इससे पहले ईद के मौके पर सलीम खान को गैलेक्सी में देखा गया था, जहां सलमान उन्हें व्हीलचेयर पर फैंस से मिलाने लेकर आए थे. हॉस्पिटल से आने के बाद फैंस उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और जल्दी उनके ठीक होने की कामना करने लगे.

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सलमान खान का वर्कफ्रंट

वहीं बात करें सलमान की, तो वो जल्द ही अपनी फिल्म मातृभूमि में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में होंगी. इसके अलावा वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग में बिजी है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले है. इस प्रोजेक्ट को वामशी पैडिपल्ली द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, जिसे दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे है. इसके अलावा हाल ही में वो रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' में कैमियो करते दिखाई दिए.

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