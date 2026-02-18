जब सलीम खान नहीं भर पाए थे सलमान खान की स्कूल फीस, प्रिंसिपल ने कर दिया था क्लास से बाहर
Salim-Salman: सलीम खान हिंदी सिनेमा के मशहूर स्क्रीनराइटर है. एक समय ऐसा भी था जब उनके पास अपने बेटे सलमान खान की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे.
हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक सलीम खान ने अपने दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई. ‘जंजीर’ से लेकर ‘शोले’ तक, कई बड़ी और यादगार फिल्मों को लिखने का श्रेय उन्हें ही जाता है. उनकी कहानियों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, बल्कि सिनेमा की दिशा भी बदल दी. लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं रही. एक दौर ऐसा भी आया जब सलीम खान को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा. हालात इतने कठिन हो गए थे कि वे अपने बेटे सलमान खान की स्कूल फीस तक भर नहीं पाए थे.
सलीम खान नहीं भर पाए थे सलमान खान की स्कूल फीस
कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में एक बार सलमान खान ने ये किस्सा बताया था. दरअसल, सलमान खान जब चौथी क्लास में पढ़ते थे और घर में कुछ आर्थिक तंगी के चलते उनके पिता सलीम खान, सलमान की स्कूल फीस नहीं भर पाए थे. बस इतनी सी बात पर स्कूल के प्रिंसिपल ने सलमान को क्लास से बाहर निकाल दिया था और फ्लैग पोल के नीचे खड़ा रहने की सजा दी थी.
सलमान बताया कि उन्हें तब ये नहीं पता था कि उन्हें किस वजह से यह सजा मिली है. इस बीच उनके पिता सलीम साहब का वहां से गुजरना हुआ, सलमान ने आगे बताया मुझे यूं क्लास के बाहर देख पिता ने पूछा, 'अब तुमने क्या कर दिया ? जिस पर सलमान ने कहा, ' कुछ नहीं पापा मुझे नहीं पता कि क्यों प्रिंसिपल ने मुझे यहां फ्लैग पोल के नीचे खड़े होने की सजा दी है, मैं यहां सुबह से खड़ा हूं'.
प्रिंसिपल के पास गए थे सलीम
सलमान ने बताया इसके बाद सजा का कारण पूछने के लिए सलीम साहब प्रिंसिपल के पास गए और उन्हें फीस जमा ना होने की बात का पता चला. जिस पर सलीम साहब ने प्रिंसिपल से कहा, 'फीस सलमान नहीं मैं देता हूं, आपको उसे क्लास में बिठाना चाहिए. मैं इस समय थोड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूं, मैं फीस जरूर चुकाऊंगा लेकिन अगर आपको अभी किसी को सजा देना है तो वो मुझे दीजिए'. सलमान बताते हैं कि इतना कहकर सलीम साहब खुद फ्लैग पोल के नीचे खड़े हो गए थे.
