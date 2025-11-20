अनीत पड्डा संग डेटिंग रूमर्स पर अहान पांडे ने तोड़ी चुप्पी, दुनिया को बताया अपने रिश्ते का सच

अनीत पड्डा संग डेटिंग रूमर्स पर अहान पांडे ने तोड़ी चुप्पी, दुनिया को बताया अपने रिश्ते का सच
Ahaan Panday Relationship: अहान पांडे और अनीत पड्डा बीते दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में थे. 'सैयारा' स्टार ने डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि अनीत पड्डा सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं.
मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से अहान पांडे में अपना डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ अनीत पड्डा नजर आईं और दोनों ने फिल्मी पर्दे पर कमाल ही कर दिया. फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया और देखते ही देखते दोनों के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए. बीते दिनों कई हस्तियों ने ये दावा भी किया गया कि 'सैयारा' के कृष कपूर और वाणी बत्रा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन अब अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अपने रिश्ते की सच्चाई जग जाहिर की है.
डेटिंग रूमर्स पर अहान पांडे ने तोड़ी चुप्पी
हाल ही में अहान पांडे का GQ के साथ इंटरव्यू हुआ. इस दौरान उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल कई बातें शेयर की. इस खास इंटरव्यू में 'सैयारा' स्टार ने अनीत पड्डा संग अपनी केमिस्ट्री और रिलेशनशिप को लेकर भी खुलकर बात की. अभिनेता ने बताया कि, 'अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. पूरा इंटरनेट सोचता है हम साथ हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ' बीते कई महीनों से दोनों के डेटिंग की खबरों पर अब फाइनली अहान पांडे ने विराम लगा दिया है. उन्होंने ये भी बताया कि दोनों के बीच रिश्ता गहरा तो है लेकिन रोमांटिकली नहीं.
परफेक्ट है अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री
18 जुलाई को मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसके बाद से ही कई फैन पेजेस अहान पांडे और अनीत पड्डा के एडिट बनाते गए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और लोगों के इस ऑन स्क्रीन कपल को रियल कपल घोषित कर दिया. इंटरनेट यूजर्स ये कयास लगाने लगे कि 'सैयारा' के लीड एक्टर्स सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. उनकी केमिस्ट्री इतनी दमदार है ऑडियंस ने इसे सच मान लिया. अपने इंटरव्यू में अहान पांडे ने को–स्टार संग अपने को लेकर भी बात की.
उन्होंने कहा, हमने साथ मिलकर ये सपना देखा था और ये सच हो गया. हमें पाउलो कोएल्हो की ये लाइन बहुत पसंद है सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को और दिलचस्प बनाती है. ' इसके साथ ही एक्टर ने ये भी रिवील किया कि भले अनीत पड्डा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हैं लेकिन एक्ट्रेस के साथ उनका जो रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं होगा.
अहान पांडे और अनीत पड्डा का वर्कफ्रंट
इन दोनों यंग एक्टर्स ने 'सैयारा' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली और अब दोनों ही अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के काम में लग गए हैं. अहान पांडे अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में नजर आएंगे तो वहीं अनीत पड्डा मैडॉक यूनिवर्स के साथ 'शक्ति शालिनी' के लिए काम करेंगी.
