हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअनीत पड्डा संग डेटिंग रूमर्स पर अहान पांडे ने तोड़ी चुप्पी, दुनिया को बताया अपने रिश्ते का सच

अनीत पड्डा संग डेटिंग रूमर्स पर अहान पांडे ने तोड़ी चुप्पी, दुनिया को बताया अपने रिश्ते का सच

Ahaan Panday Relationship: अहान पांडे और अनीत पड्डा बीते दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में थे. 'सैयारा' स्टार ने डेटिंग रूमर्स पर चुप्पी तोड़ते हुए बताया कि अनीत पड्डा सिर्फ उनकी अच्छी दोस्त हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 20 Nov 2025 10:35 PM (IST)
Preferred Sources

मोहित सूरी की म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' से अहान पांडे में अपना डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके साथ अनीत पड्डा नजर आईं और दोनों ने फिल्मी पर्दे पर कमाल ही कर दिया. फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों ने दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया और देखते ही देखते दोनों के अफेयर के चर्चे शुरू हो गए. बीते दिनों कई हस्तियों ने ये दावा भी किया गया कि 'सैयारा' के कृष कपूर और वाणी बत्रा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. लेकिन अब अहान पांडे ने अनीत पड्डा संग अपने रिश्ते की सच्चाई जग जाहिर की है. 

डेटिंग रूमर्स पर अहान पांडे ने तोड़ी चुप्पी 
हाल ही में अहान पांडे का GQ के साथ इंटरव्यू हुआ. इस दौरान उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल कई बातें शेयर की. इस खास इंटरव्यू में 'सैयारा' स्टार ने अनीत पड्डा संग अपनी केमिस्ट्री और रिलेशनशिप को लेकर भी खुलकर बात की. अभिनेता ने बताया कि, 'अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त है. पूरा इंटरनेट सोचता है हम साथ हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. ' बीते कई महीनों से दोनों के डेटिंग की खबरों पर अब फाइनली अहान पांडे ने विराम लगा दिया है. उन्होंने ये भी बताया कि दोनों के बीच रिश्ता गहरा तो है लेकिन रोमांटिकली नहीं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy)

परफेक्ट है अहान पांडे और अनीत पड्डा की केमिस्ट्री 
18 जुलाई को मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इसके बाद से ही कई फैन पेजेस अहान पांडे और अनीत पड्डा के एडिट बनाते गए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए और लोगों के इस ऑन स्क्रीन कपल को रियल कपल घोषित कर दिया. इंटरनेट यूजर्स ये कयास लगाने लगे कि 'सैयारा' के लीड एक्टर्स सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. उनकी केमिस्ट्री इतनी दमदार है ऑडियंस ने इसे सच मान लिया. अपने इंटरव्यू में अहान पांडे ने को–स्टार संग अपने को लेकर भी बात की.

उन्होंने कहा, हमने साथ मिलकर ये सपना देखा था और ये सच हो गया. हमें पाउलो कोएल्हो की ये लाइन बहुत पसंद है सपने के सच होने की संभावना ही जिंदगी को और दिलचस्प बनाती है. ' इसके साथ ही एक्टर ने ये भी रिवील किया कि भले अनीत पड्डा उनकी गर्लफ्रेंड नहीं हैं लेकिन एक्ट्रेस के साथ उनका जो रिश्ता है वो किसी और के साथ नहीं होगा. 

अहान पांडे और अनीत पड्डा का वर्कफ्रंट
इन दोनों यंग एक्टर्स ने 'सैयारा' में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से लोगों के दिल में अपनी जगह बना ली और अब दोनों ही अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के काम में लग गए हैं. अहान पांडे अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में नजर आएंगे तो वहीं अनीत पड्डा मैडॉक यूनिवर्स के साथ 'शक्ति शालिनी' के लिए काम करेंगी.

ये भी पढ़ें - 

पलाश मुच्छल की दुल्हन बनेंगी स्मृति मंधाना, 'मुन्नाभाई स्टाइल' में अनाउंस की सगाई, वीडियो हुआ वायरल

 

 

और पढ़ें
Published at : 20 Nov 2025 10:35 PM (IST)
Tags :
Ahaan Panday Aneet Padda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
Advertisement

वीडियोज

UP Politics: बिहार के बाद बंगाल-यूपी में 'SIR' दर्द! | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: क्या SIR ले रहा है BLO की जान? चौंकाने वाले खुलासे! |Gyanesh Kumar
Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में रिकॉर्डतोड़ प्रदूषण, सांस लेना हुआ मुश्किल | AQI | CM Rekha Gupta
Bihar Politics: बनी सरकार, अब बनेगा विकसित बिहार? | Nitish Kumar | Chirag Paswan | NDA | New Cabinet
Gen-z Protest Nepal: नेपाल में फिर भड़की हिंसा...प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू | Sushila Karki
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट? रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
दिल्ली NCR
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
दिल्ली: दसवीं के छात्र के सुसाइड मामले में एक्शन, 4 टीचर सस्पेंड, हाई-लेवल कमेटी गठित
क्रिकेट
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिम्बाब्वे ने 67 रनों से जीता टी20 मैच; कप्तान सिकंदर रजा ने किया कमाल
इंडिया
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता रामविलास को किया याद
'जिस ऊंचाई पर वो पार्टी को देखना चाहते थे...', नीतीश सरकार में LJP-R के बने 2 मंत्री तो चिराग ने पिता को किया याद
बॉलीवुड
दुबई में दोनों बेटों और पति संग वेकेशन एंजॉय कर रही हैं गौहर खान, पहली बार फैंस को दिखाई फरवान की झलक
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
जींस-शर्ट पहनकर मंत्री बने दीपक प्रकाश, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा; जानें कौन हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे
नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
गुजरात में ग्रेजुएट्स के लिए निकली भर्ती, बिना इंटरव्यू मिल रही नौकरी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget