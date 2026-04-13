रोमांटिक हीरो से गैंगस्टर बने अहान पांडे, अली अब्बास जफर की फिल्म में हुई धमाकेदार एंट्री

फिल्म 'सैयारा' की सफलता के बाद अहान पांडे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. अपनी पहली फिल्म से रोमांटिक हीरो की इमेज बनाने वाले अहान अब एकदम अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं. वो जल्द ही डायरेक्टर अली अब्बास जफर की अगली फिल्म में दिखाई देंगे, जहां उनका किरदार पहले से बिल्कुल अलग और ज्यादा दमदार होगा. इस नई फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी उत्सुकता है.

अप्रैल से शुरू हुई शूटिंग

वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार अहान पांडे गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे. इस किरदार के लिए उन्होंने खास तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि वो अपने रोल को ईमानदारी से निभा सकें. फिल्म की शूटिंग 3 अप्रैल से मुंबई में शुरू हो चुकी है और आगे का शेड्यूल लंदन में रखा गया है. मेकर्स का प्लान है कि फिल्म की शूटिंग को 2027 की शुरुआत तक पूरा कर लिया जाए. इस फिल्म में उनके साथ जिमी शेरगिल भी अहम भूमिका में दिखाई देंगे, जो लंबे समय बाद यशराज फिल्म्स के साथ काम कर रहे हैं.

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इसके अलावा, शरवरी फिल्म में लीड एक्ट्रेस होंगी और ऐश्वर्य ठाकरे को निगेटिव किरदार के लिए चुना गया है. डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी अहान की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें एक सच्चाई और सादगी है, जो आज के समय में कम देखने को मिलती है.

रफ अंदाज में दिखेंगे अहान

बता दें कि अली अब्बास जफर इससे पहले भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं. साथ ही वो एक्शन और इमोशनल कहानियों को पर्दे पर शानदार तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं. 'सैयारा' में जहां उन्होंने एक लवर बॉय का किरदार निभाया था, वहीं इस फिल्म में उनका डार्क और रफ अंदाज देखने को मिलेगा. ऐसे में ये प्रोजेक्ट उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शक उन्हें इस नए गैंगस्टर अवतार में कितना पसंद करते हैं.