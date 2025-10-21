‘थामा’ के बाद इस तारीख को आ रही ‘शक्ति शालिनी’, अनीत पड्डा निभाएंगी लीड रोल

मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स अब और बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस यूनिवर्स में जुड़ने जा रही है एक नई फिल्म शक्ति शालिनी. इस बार दर्शकों को हंसाने और डराने दोनों की जिम्मेदारी सैयारा फेम अनीत पड्डा ने लिया हैं. हाल ही में दिवाली पर रिलीज हुई रश्मिका मंदाना की थामा के एंड-क्रेडिट सीन में फिल्म की झलक दिखाई गई, जिसने फैंस को थ्रिल्ड कर दिया.

अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट भी तय कर दी है 24 दिसंबर 2026. अब यह ऑफिशियल हो गया है. इमर्जिंग एक्ट्रेस अनीत पड्डा जल्द ही शक्ति शालिनी नाम की नई फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने जा रही हैं. यह फिल्म मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अगली कड़ी होगी और इसे 24 दिसंबर 2026 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा.

रश्मिका की ‘थामा’ में दिखी झलक

फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान एक खास सरप्राइज़ के साथ किया गया. हाल ही में दिवाली के मौके पर रिलीज हुई रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा के एंड-क्रेडिट सीन में शक्ति शालिनी की झलक दिखाई गई. उस छोटे से टीजर में अनीत पड्डा का पहला लुक सामने आया, जिसे देखकर दर्शक काफी एक्साइटेड नजर आए.

फिल्म थामा का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है, जिन्होंने इससे पहले मुंज्या जैसी हॉरर-कॉमेडी फिल्म बनाई थी. यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है, लेकिन इसके एंड-क्रेडिट में दिखाई गई झलक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

उस सीन में अनीत का मिस्टीरियस और दमदार लुक दिखाया गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ‘शक्ति शालिनी’ की कहानी कुछ अलग और दिलचस्प होने वाली है.

मैडॉक यूनिवर्स की नई कड़ी

माना जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी ‘स्त्री’, ‘रूही’, ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ और ‘थामा’ जैसी फिल्मों से जुड़ी होगी. यानी मैडॉक यूनिवर्स की अगली बड़ी कड़ी के रूप में ‘शक्ति शालिनी’ को पेश किया जाएगा, जिसमें पहले की फिल्मों के किरदारों से भी कनेक्शन देखने को मिल सकता है.

कियारा आडवाणी की जगह आईं अनीत

गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म की लीड रोल के लिए शुरुआत में कियारा आडवाणी को चुना गया था. लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद यह रोल अनीत पड्डा को ऑफर किया गया. अनीत ने सैयारा फिल्म से जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी, और अब उन्हें बड़े पर्दे पर एक मजबूत किरदार निभाने का मौका मिला है.

शक्ति शालिनी का किरदार बहुत जोरदार, चालाक और मिस्टीरियस है. अनीत में मासूमियत और इंटेंसिटी दोनों हैं, इसलिए वह इस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं.

फिलहाल कहानी से जुड़ी ज्यादा इनफॉरमेशन सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में जबरदस्त हॉरर और कॉमेडी का मिक्स देखने को मिलेगा. दर्शकों के लिए यह फिल्म एक बड़ा सरप्राइज साबित हो सकती है.

24 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली ‘शक्ति शालिनी’ के साथ अनीत पड्डा का नया सफर शुरू होने जा रहा है, और लगता है यह सफर हंसी और डर दोनों से भरपूर होगा.