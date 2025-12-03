रियल एस्टेट में बॉलीवुड की बड़ी बाजी, सैफ-ऋतिक के अलावा इन सितारों ने लगाए 100 करोड़!

बॉलीवुड के जाने-माने परिवारों ने मुंबई के रियल एस्टेट बाजार में बड़े कदम उठाए. अब उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों और ब्रांड एन्डोर्समेंट्स तक सीमित नहीं रह गई है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, मुंबई की प्राइम प्रॉपर्टीज में सितारों ने करोड़ों का निवेश किया है.

इस लिस्ट में पहले से ही अमिताभ बच्चन और प्रीति जिंटा जैसे दिग्गजों का नाम शामिल था. मगर नवंबर के महीने में कुछ और दिग्गजों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में कई सेलिब्रिटी फैमिली ने मुबंई रियल एस्टेट में करोड़ों का निवेश किया है.

रोशन परिवार ने भी किया निवेश

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन की कंपनी HRX Digitech LLP ने मुंबई के अंधेरी वेस्ट के Eura Business Park Phase 2 में कुल 19.68 करोड़ रुपये की चार कमर्शियल यूनिट्स खरीदी हैं. यह डील महाराष्ट्र IGR के रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर 2025 में रजिस्टर्ड हुई है.

सैफ अली खान ने लिया नया ऑफिस यूनिट

सैफ अली खान ने भी हाल ही में मुंबई के अंधेरी ईस्ट में कुल 30.75 करोड़ रुपये में दो कमर्शियल ऑफिस यूनिट खरीदी थी. ये लोकेशन मुंबई के पॉश एरिया में से एक है. रिपोर्ट के अनुसार, कनकिया वॉलस्ट्रीट बिल्डिंग में स्थित दोनों यूनिट का कुल एरिया 5,681 वर्ग फुट है. इसमें 6 कार पार्किंग भी शामिल हैं.

सुष्मिता सेन ने खरीदे दो अपार्टमेंट्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की मां शुभ्रा सेन ने भी एक बड़ी डील हाल ही फाइनल की हैं. उन्होंने मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में 16.89 करोड़ रुपये में दो अपार्टमेंट खरीदे हैं. यह डील नवंबर 2025 में ओबेरॉय रिएल्टी के एलिसियन प्रोजेक्ट में हुई. आईजीआर की वेबसाइट पर इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का रिव्यू भी किया गया है.

अमिताभ-प्रीति ने बेचे अपार्टमेंट्स

आपको बता दें कि जहां एक तरफ कई सितारे अपने नए-नए घर और ऑफिस ले रहे हैं. वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने दो शानदार फ्लैट बेचकर सुर्खियों में हैं. सीआरई मैट्रिक्स की रिपोर्ट् के अनुसार, अमिताभ बच्चन ने रियल एस्टेट में बड़ी डील की है. उन्होंने 13 साल पुराने दो लग्जरी फ्लैट 12 करोड़ में बेचे हैं, जो कि मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में है.

अमिताभ बच्चन की तरह एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपने अपना एक अपार्टमेंट बेचकर काफी मुनाफा कमाया है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रीति जिंटा ने मुंबई के बैंड्रा इलाके में स्थित अपने एक अपार्टमेंट को 14.08 करोड़ रुपये में बेच दिया. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजों के अनुसार, प्रीति जिंटा ने यह अपार्टमेंट अक्टूबर 2023 में 'कीस्टोन रिएल्टर्स' (से 17.01 करोड़ रुपये में खरीदा था.