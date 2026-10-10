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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा

‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा

सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी को 27 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ था. इसका खुलासा खुद सबा ने किया है. उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने काफी उम्मीद नहीं की थी.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Oct 2026 10:34 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. हालांकि वे सोशल मीडया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी और फैमिली की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इन सबके बीच सबा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान बताया कि 27 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला था जिसके बाद वे टूट गई थीं.

सबा पटौदी को 27 साल की उम्र में पता चला था ब्रेन ट्यूमर
बता दं कि सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' के लेटेस्ट एपिसोड में उनकी सबा अली खान और डॉ. माज़दा तुरेल ने ब्रेन ट्यूमर और एक हेल्दी ब्रेन के बारे में चर्चा की. इस दौरान सबा ने उस दिन के बारे में बताया जब वह बेहोश हो गई थीं और उसके बाद जो कुछ हुआ, उससे उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी थी.

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सबा ने कहा, "यह सब अचानक हुआ. मुझे पहले से कोई सिम्टमस या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जिससे ऐसा कुछ हो सकता था. एक दिन, मैं बाहर गई और मुझे लगा कि प्रॉब्ल मेरे पेट की है, क्योंकि मेरा पेट हमेशा से ही सेंसटिव रहा है. मुझे लगा कि मैंने कुछ ऐसा खा-पी लिया है जो मुझे सूट नहीं किया. अचानक मैं बेहोश हो गई. मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा, 'मुझे ठीक नहीं लग रहा है. शायद हमें घर लौट जाना चाहिए.


‘बिना वजह रोने लगती थी’, 27 की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से टूट गई थीं सैफ अली खान की बहन सबा

सड़क पर बेहोश हो गई थीं सबा पटौदी
सबा ने आगे कहा, “ हम बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक सब कुछ धुंधला हो गया. जब मुझे होश आया, तो मैं बिल्डिंग के ठीक बाहर सड़क पर गिरी हुई थीय मैंने फिर से अपने दोस्त से कहा कि हमें वापस जाना होगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी. मुझे पूरी तरह होश में आने में लगभग 20 से 25 मिनट लगे. तब भी, मेरा दिमाग थोड़ा धुंधला था और मुझे पूरी तरह से होश नहीं आया था."

ब्रेन ट्यूमर का पत लगने के बाद सबा की हुई थी सर्जरी
तुरंत ही सबा का एमआरआई किया गया और डॉक्टरों को उसके दिमाग के तीसरे वेंट्रिकल में एक शैडो दिखाई दी. और फिर उन्हें लाइड सिस्ट होने का पता चला. सबा ने बताया कि एमआरआई के लगभग छह महीने बाद उनकी सर्जरी हुई थी. इसे पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा के तौर पर पहचाना गया, जो एक तरह का ब्रेन ट्यूमर है और आमतौर पर इसे लो-ग्रेड का माना जाता है.

‘अचानक मैं रोने लगती थी’
सबा ने आगे कहा, “27 साल की उम्र में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और न ही कोई वॉर्निंग मिली थी, आपकी जिंदगी अचानक सुन्न हो जाती है क्योंकि उसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं लगता. एक दिन आप ठीक होते हैं, और अगले ही दिन आपको पता चलता है कि आपकी ब्रेन सर्जरी होने वाली है. यह अपेंडिक्स निकलवाने जैसा आसान काम नहीं है. यह आपको अंदर से तोड़ देता है, लेकिन साथ ही आपको मज़बूत भी बनाता है क्योंकि आपको इसका सामना करना पड़ता है. मैं अचानक बिना किसी वजह के रोने लगती थी. आप ऐसी खबर को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी. मेरे साथ जो हुआ, वह बिना किसी वॉर्निंग के हुआ.”

सबा ने 50वां बर्थडे किया था सेलिब्रेट
इस साल मई में, सबा पटौदी ने अपनी फैमिली के साथ अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके प्यार और थॉटफुल दिए गए तोहफों के लिए दिल से थैंक्यू किया था.

Published at : 10 Oct 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
SAIF ALI KHAN Saba Patudi
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