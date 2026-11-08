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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमृता सिंह को मां जैसा मानती थीं सबा अली खान, करीना कपूर को लेकर भी कही ये बात

अमृता सिंह को मां जैसा मानती थीं सबा अली खान, करीना कपूर को लेकर भी कही ये बात

सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने अमृता सिंह और करीना कपूर के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि अमृता उनके लिए मां जैसी थीं, वहीं करीना को लेकर भी उन्होंने खास बात कही.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 08 Nov 2026 09:49 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बड़ी बहन सबा अली खान ने हाल ही में अपनी फैमिली और रिश्तों को लेकर खुलकर बात की है. इस दौरान उन्होंने सैफ की पहली पत्नी और एक्ट्रेस अमृता सिंह के साथ अपने रिश्ते पर भी कई बातें बताईं. इसी के साथ उन्होंने सैफ की दूसरी पत्नी और एक्ट्रेस करीना कपूर खान की तारीफ भी की.

सबा ने बताया कि अमृता सिंह उनके लिए बड़ी बहन और मां जैसी थीं. उन्होंने मुश्किल समय में उन्हें काफी अच्छी सलाह दी थी. हालांकि, सबा ने ये भी बताया कि वो करीना कपूर खान से भी बेहद प्यार करती हैं और उनकी वफादारी कहां है, ये बात बिल्कुल साफ है.

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अमृता सिंह को मां जैसा मानती थीं सबा अली खान

सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान सबा ने उस समय को याद किया, जब सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी हुई थी. साल 1991 में दोनों ने शादी की थी. उस वक्त सबा महज 15 साल की थीं. उन्होंने बताया कि अमृता उनके साथ काफी अच्छा व्यवहार करती थीं और उन्हें कई चीजों में सही सलाह देती थीं. 

अमृता सिंह को मां जैसा मानती थीं सबा अली खान, करीना कपूर को लेकर भी कही ये बात

'मुझे बेबो बहुत पसंद है...'

सबा ने कहा, 'मैंने उन्हें हमेशा बहुत सुलझा हुआ पाया. मुझे वो पसंद थीं और उनके साथ मेरा रिश्ता भी अच्छा था. मैं बेबो (करीना कपूर) से प्यार करती हूं, ये बात बिल्कुल साफ है. मेरी वफादारी वहीं है, जहां होनी चाहिए. लेकिन अमृता भी मेरे साथ बहुत अच्छी थीं. जब मेरी मां मेरी किसी बात पर मेरी आलोचना करती थीं, तो अमृता मुझे बड़ी बहन की तरह समझाती थीं और सही रास्ता दिखाती थीं.' 

अमृता सिंह को मां जैसा मानती थीं सबा अली खान, करीना कपूर को लेकर भी कही ये बात

अमृता सिंह ननद सबा के फैशन पर भी देती थीं ध्यान

सबा ने ये भी बताया कि अमृता उनके पहनावे पर खास ध्यान देती थीं. वो अक्सर उनके कपड़ों और फैशन चॉइस को लेकर सुझाव देती थीं. सबा ने हंसते हुए कहा, 'जब भी वो मुझसे मिलती हैं, तो मेरे कपड़ों को जरूर चेक करती हैं. इसलिए उनसे मिलने से पहले मैं ठीक से तैयार होती हूं. वो पूछती थीं कि तुम्हारा बैग नीला क्यों है और ड्रेस गुलाबी क्यों? वो हमेशा मुझे सुधारती थीं, इसलिए मैंने भी बेहतर तरीके से कपड़े पहनना सीख लिया.'

मां शर्मिला टैगोर से की तुलना

सबा ने अमृता की तुलना अपनी मां और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से भी की. उन्होंने कहा, 'उस समय मेरी मां बहुत सख्त थीं. ऐसे में अमृता मेरे लिए मां जैसी थीं, लेकिन उनका व्यवहार ज्यादा अच्छा और सहज था. उनसे अपनी बात कहना आसान था.'

सैफ और अमृता के तलाक के बाद बदल गया रिश्ता

सबा ने बातचीत में ये भी बताया कि साल 2004 में सैफ और अमृता के अलग होने के बाद उनके रिश्ते में बदलाव आया. तलाक के बाद अमृता कुछ समय अकेले रहना चाहती थीं और उन्होंने थोड़ी दूरी बना ली थी. हालांकि, सबा ने बताया कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है.

उन्होंने बताया कि जब भी वो एक-दूसरे से मिलते हैं, तो गर्मजोशी से मिलते हैं. सबा आज भी सैफ और अमृता के बच्चों सारा अली खान और इब्राहिम अली खान के साथ समय बिताना पसंद करती हैं. परिवार के लोग आज भी साथ बिताए पुराने अच्छे पलों को याद करते हैं.

सैफ और करीना के साथ फिल्मी पार्टियों में कम जाती हैं सबा

इसी बातचीत में सबा से पूछा गया कि क्या वो सैफ और करीना के साथ फिल्मी पार्टियों में जाती हैं? इस पर उन्होंने बताया कि जब सैफ की शादी अमृता से हुई थी, तब वो उनके साथ ऐसी पार्टियों में ज्यादा जाया करती थीं. हालांकि, अब वो कम ही उनके साथ नजर आती हैं. इसकी वजह बताते हुए सबा ने कहा कि सैफ और करीना खुद भी अब ज्यादा फिल्मी पार्टियों और फिल्मों के प्रीमियर में शामिल नहीं होते हैं.

सैफ अली खान की शादियां और तलाक

सैफ अली खान ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी साल 1991 में अभिनेत्री अमृता सिंह से हुई थी. दोनों की उम्र में करीब 12 साल का अंतर था. इस शादी से उनके दो बच्चे हैं, बेटी सारा अली खान और बेटा इब्राहिम अली खान. करीब 13 साल साथ रहने के बाद साल 2004 में दोनों का तलाक हो गया.

इसके बाद सैफ की जिंदगी में करीना कपूर की एंट्री हुई. कुछ साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 16 अक्टूबर 2012 को शादी कर ली. इस शादी से उनके दो बेटे हैं, तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान. इस तरह सैफ अली खान चार बच्चों के पिता हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 08 Nov 2026 09:49 AM (IST)
Tags :
Saba Ali Khan
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