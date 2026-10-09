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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड27 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर का शिकार हुई थीं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी, बोलीं- 'बेहोश होकर गिर गई थी'

27 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर का शिकार हुई थीं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी, बोलीं- 'बेहोश होकर गिर गई थी'

सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने हाल ही में खुलासा किया कि 27 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया था. इस बीमारी और सर्जरी के बारे में जानकर वे अंदर से टूट गई थीं.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Oct 2026 06:34 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी ने हाल ही में  खुलाका किया कि 27 साल की उम्र नें उन्हें ब्रने ट्यूमर हुआ था. इस बारे में बात करते हुए सबा अली खान ने बताया कि उस समय वो सुन्न पड़ गई थीं. 

सोहा अली खान के पॉडकास्ट 'ऑल अबाउट हर' के लेटेस्ट एपिसोड में उनकी बहन सबा अली खान और डॉ. माजदा तुरेल शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने ब्रेन ट्यूमर और दिमाग को स्वस्थ रखने से जुड़ी बातों पर चर्चा की. जूलरी डिजाइनर सबा ने बताया कि जब वो 27 साल की थीं, तब उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला था. इसके बाद साल 2006 में उनकी सर्जरी हुई थी.

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ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद टूट गई थीं सबा अली खान
ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद के दिनों को याद करते हुए सबा अली खान ने सोहा को बताया कि एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थीं, तभी अचानक बेहोश होकर गिर गईं. उस समय उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उन्हें लगा कि ऐसा पेट की परेशानी की वजह से हुआ होगा.

सबा ने कहा, 'मैं अचानक बेहोश हो गई. इससे पहले मैं कभी इस तरह होश नहीं खो बैठी थी. इस बार मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी.' उन्होंने बताया कि उनके लिए बेहोश होने का मतलब हमेशा ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव होना था.

सबा को एहसास हो गया था कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है. वो उठकर होश संभाल पातीं, उससे पहले ही दोबारा बेहोश हो गईं. उन्होंने कहा, 'मैं फिर से पूरी तरह होश खो बैठी. इस बात से मैं घबरा गई थी.'

20 से 25 मिनट में आया होश
सबा ने बताया कि उन्हें होश में आने में 20 से 25 मिनट लग गए. उन्होंने कहा, 'उसके बाद भी मेरा दिमाग पूरी तरह साफ नहीं था.' इसके बाद उन्होंने MRI करवाया, जिसमें डॉक्टरों को उनके दिमाग के तीसरे वेंट्रिकल में एक धब्बे जैसी जगह दिखाई दी.

जांच के बाद सबा को कोलॉइड सिस्ट होने का पता चला. डायग्नोसिस के छह महीने बाद सबा की सर्जरी हुई. सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा होने की जानकारी दी. ये दिमाग या रीढ़ की हड्डी में होने वाला धीरे-धीरे बढ़ने वाला और आमतौर पर गैर-कैंसरयुक्त ट्यूमर है. पॉडकास्ट में सबा ने कहा, 'इसका पता तभी चल सकता है, जब आपकी सर्जरी हो रही हो.'

ब्रेन ट्यूमर का पता चलने के बाद भावुक हो गई थीं सबा अली खान
साल 2006 में अपनी सेहत से जुड़ी इस परेशानी के बारे में बात करते हुए सबा अली खान ने बताया कि उस समय वो सुन्न पड़ गई थीं. उन्होंने अपनी बहन सोहा से कहा, 'उसके बाद कुछ भी नॉर्मल नहीं लगा. एक दिन आप बिल्कुल ठीक होते हैं और अगले ही पल आपको बताया जाता है कि आपके दिमाग की सर्जरी होने वाली है. ये अपेंडिक्स की सर्जरी जैसी बात नहीं है. ये आपको अंदर से तोड़ देती है, लेकिन आपको मजबूत भी बनाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि अब आपको इससे निपटना है.'

27 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर का शिकार हुई थीं सैफ अली खान की बहन सबा पटौदी, बोलीं- 'बेहोश होकर गिर गई थी

सबा ने ये भी बताया कि उस दौरान वो इमोशनली काफी उतार-चढ़ाव से गुजर रही थीं. उन्होंने कहा, 'मैं अचानक रोने लगती थी और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है. ऐसा इसलिए भी था, क्योंकि मैं उस खबर से उबरने की कोशिश कर रही थी, जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी.'

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 09 Oct 2026 06:34 PM (IST)
Tags :
Saba Ali Khan
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