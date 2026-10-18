KBC में जीते 2 साल के घी पर सैफ ने किया मजाक, बोले - अभी तक नहीं मिला

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों अक्षय कुमार के साथ आई उनकी फिल्म ‘हैवान’ को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में सैफ कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पत्नी करीना कपूर के साथ पहुंचे. यहां उन्होंने अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में जीते दो साल के घी को लेकर मजाकिया अंदाज में शिकायत की. सैफ ने बताया कि उन्हें अब तक न तो घी मिला है और न ही चेक.

कपिल के शो में सैफ ने की घी की शिकायत

जब कॉमेडियन कपिल शर्मा ने सैफ अली खान और करीना कपूर से उनके ग्लो के बारे में पूछा तब घी का जिक्र शुरु हुआ था. उन्होंने शो में सैफ के इंस्टाग्राम डेब्यू का भी जिक्र किया. इस दौरान उन्होंने एक फैन का कमेंट पढ़ा, जिसमें मजाक में कहा गया था कि दो साल का घी जीतने की खुशी में सैफ ने इंस्टाग्राम पर एंट्री की. जैसा ही कपिल शर्मा ने ये कमेंट पढ़ा करीना कपूर भी हंसने लगीं और सैफ की खिंचाई करने लगीं.

इसके जवाब मैं सैफ ने कहा, ‘मैं बस एक बात साफ करना चाहता हूं. मुझे अभी तक घी मिला ही नहीं है. मेरा चेक भी अभी तक नहीं आया है.’ उनकी ये बात सुनकर कपिल शर्मा, करीना कपूर और अर्चना पूरन सिंह फिर हंसने लगे.

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इसी बातचीत में सैफ अली खान ने बताया कि करीना घी खाती नहीं हैं, बल्कि लगाती हैं. करीना ने भी हामी भरते हुए कहा, ‘घी लगाकर सोने से बहुत अच्छी नींद आती है.’

KBC में घी जीतकर चर्चा में आए थे सैफ

सितंबर के आखिर में सैफ अली खान और अक्षय कुमार फिल्म ‘हैवान’ के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंचे थे. यहां अमिताभ ने बताया था कि दसवां सवाल सही होने पर उन्हें दो साल तक गोवर्धन घी की सप्लाई की जाएगी.

यह सुनते ही सैफ काफी खुश हो गए थे. इस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था, ‘बस, मैं इसी वजह से आया था.’ शो से उनका यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. कई लोगों ने उन्हें मजाक में ‘घी लीजेंड’ भी कहना शुरू कर दिया था.