सैफ अली खान ने शेयर की बचपन की तस्वीर, करीना कपूर को दिखी तैमूर की झलक

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने 11 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर अपना ऑफिशियल डेब्यू किया था. अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी बचपन की एक तस्वीर साझा की है. उनकी ये फोटो न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बल्कि उनकी इस फोटो को देखने के बाद फैंस उनकी तुलना उनके और करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान से करने लगे हैं.

खास बात ये है कि करीना कपूर भी खुद को इस फोटो पर कमेंट करने से नहीं रोक पाईं हैं. उन्होंने इस फोटो के नीचे जो कमेंट किया है, उसके बाद तो मानो सभी को सैफ की बचपन की फोटो में तैमूर की झलक ही दिखाई दे रही है.

1975 की तस्वीर में दिखा सैफ का बचपन

सैफ ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर ये तस्वीर शेयर की है. ये काफी पुरानी फोटो है और इसकी क्वालिटी वैसी ही है जैसी उस समय के कैमरा से ली गई फोटोज की क्वालिटी होती थी. इस फोटो में वो करीब 5 – 6 साल के रहे होंगे.

सैफ अली खान को खुद की ये फोटो देखकर यकीन नहीं हो रहा है कि ये उनकी ही फोटो है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘क्या ये मैं हूं??’.

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उनकी ये फोटो छत की है और उन्होंने इस फोटो में वो एक व्हाइट कलर की शर्ट पहनें दिख रहे हैं, जिसपे ब्लैक कलर के प्रिंट दिख रहे हैं. उन्होंने इस शर्ट को अपनी पसंदीदा शर्ट बताते हुए लिखा, ‘1975 बॉम्बे, कारमाइकल रोड, मम्स टैरेस और मेरी फेवरेट शर्ट.’

सैफ का यह कैप्शन बताता है कि तस्वीर उनके लिए सिर्फ बचपन की एक पुरानी फोटो नहीं, बल्कि उस दौर से जुड़ी याद भी है. आज से करीब पांच दशक पुरानी इस तस्वीर के जरिए फैंस को एक्टर के बचपन की झलक देखने को मिली.

तैमूर को लेकर चर्चा में आई तस्वीर

इस पोस्ट पर करीना कपूर के कमेंट ने सबका ध्यान खींचा है. उन्होंने सैफ को देखकर अपने बेटे तैमूर का जिक्र किया. तैमूर को घर में प्यार से टिम भी बुलाया जाता है. उन्होंने इस फोटो पर कमेंट करते हुए लिखा, ‘क्या ये मेरा टिम है.’

एक्ट्रेस सोनप कपूर ने भी कमेंट करते हुए लिखा, ‘तैमूर अली खान सेम दिखता है.’