800 करोड़ के मेंशन का मालिक है ये एक्टर, अब रियल स्टेट में की बड़ी इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल ऑफिस खरीदा
सैफ अली खान रियल एस्टेट में काफी इंवेस्ट करते हैं. अब सैफ अली खान ने मुंबई में करोड़ों का ऑफिस खरीदा है. उनका ये ऑफिस अंधेरी ईस्ट में है.
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने मुंबई में अंधेरी ईस्ट में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी है. रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, सैफ ने कनाकिया वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग में दो ऑफिस खरीदें हैं. खबरें हैं कि इन ऑफिस की कीमत 30 करोड़ के आसपास है.
सैफ ने खरीदे ऑफिस
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, दोनों ऑफिस का एरिया 5,681 स्क्वायर फीट है. इस में 6 पार्किंग स्पेस भी है. यूएस बेस्ड फार्मा कंपनी Apiore Pharmaceutical ने प्रॉपर्टी बेची है. इस डील को रियल एस्टेट एडवाइजरी और इंवेस्टर नेटवर्क फर्म Volney ने करवाया है. 18 नवंबर 2025 को ट्रांजेक्शन रजिस्टर हुई है. 1.84 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी दी गई है. रजिस्ट्रेशन फीस 60 हजार रुपये दी गई है.
बता दें कि सैफ अली खान ने कई प्रपॉर्टीज में इंवेस्टमेंट की हुई है. वो फिलहाल बांद्रा वेस्ट के अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसे एक दशक पहले 24 करोड़ में खरीदा गया था. इसके अलावा सैफ ने अप्रैल 2012 में 23 करोड़ का अपार्टमेंट खरीदा था.
सैफ अली खान का 800 करोड़ वाला घर
बता दें कि सैफ अली खान करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं. उनके पास पटौदी महल भी है, जिसकी कीमत 800 करोड़ रुपये है. ये सैफ का पैतृक घर है. हालांकि, 2000 में इस महल को हैरिटेद होटल में तब्दील कर दिया गया था. इस महल को पट्टे पर दिया गया था. 2005 से ये होटल की तरह चलाया गया. लेकिन फिर सैफ ने पिता मंसूर अली खान के निधन के बाद इस पटौदी महल को वापस लेने का फैसला किया. फिर सैफ ने मोटी रकम देकर इस महल को वापस लिया था.
वर्क फ्रंट पर सैफ अली खान को पिछली बार फिल्म Jewel Thief में देखा गया था. इसके अलावा वो देवारा: पार्ट 1, आदिपुरुष, विक्रम वेधा, बंटी और बबली 2 जैसी फिल्मों में देखा गया. अब सैफ के हाथ में हैवान है. इस फिल्म में वो विजय सिन्हा के रोल में दिखेंगे. फिल्म की शूटिंग जारी है.
