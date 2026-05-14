बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'कर्तव्य' को लेकर चर्चा में है. ये फिल्म 15 मई से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट हुआ, जिसका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सैफ अपनी पोस्टर को देखते ही प्रणाम करते है, जिसके बाद इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई. इसी बीच अब सैफ ने अपने इस वायरल वीडियो को लेकर चुप्पी तोड़ दी हैं.

किरदार को ऑल द बेस्ट कह रहा था...

वायरल वीडियो में जब सैफ अपनी तस्वीर को प्रमाण करते हैं, तो विडियोज के बैकग्राउंड में 'दूसरों के जय से पहले खुद को जय करें' गाना लगा दिया गया था. साथ ही कई लोग इसे करीना कपूर खान के फेमस डायलॉग 'मैं अपनी फेवरेट हूं' से भी जोड़ रहे हैं. हालांकि अब सैफ ने खुद इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि 'वहां 'कर्तव्य' का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ था. उसमें मेरा पुलिस ऑफिसर वाला किरदार था. मैं बस फिल्म और अपने किरदार को ऑल द बेस्ट कह रहा था. इस फिल्म में मेरा किरदार अपने परिवार और घर के लिए लड़ता है. जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो मुझे लगा कि उस किरदार में कई शानदार खूबियां हैं और वो मुझसे भी ज्यादा बेहतर इंसान है.'

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर ने अयोध्या में खरीदी 3 करोड़ की जमीन, 'रामायण' में निभाएंगे भगवान राम का रोल

जिंदगी पर सैफ का बयान

इसके अलावा हाल ही में IANS से बातचीत में जिंदगी के बारे में सैफ ने कहा, 'मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जिंदगी का असली मकसद क्या है. मुझे कभी ये बात परेशान भी नहीं करती कि कोई मकसद है या नहीं. मैं जिंदगी को जैसे चल रही है वैसे ही एंजॉय कर रहा हूं. शायद मेरा काम लोगों को एंटरटेन करना है. जैसा अमेरिकन फिल्मों में कहते हैं, बस हर समय अच्छा वक्त बिताना.' सैफ के इस बयान ने फैंस को बहुत इंप्रेस किया और सभी उनकी जमकर तारीफ करने लगे.

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

वहीं काम की बात करें, तो 'कर्तव्य' में सैफ अली खान एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे, जो अपने फर्ज और निजी जिंदगी के बीच संघर्ष करता है. ट्रेलर लॉन्च के समय सैफ ने शाहरुख खान की बहुत तारीफ की थी. इस फिल्म को निर्देशक पुलकित और गौरी खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है. सैफ के साथ इसमें रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा, जाकिर खान और मनीष चौधरी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: 'जना नायकन' की रिलीज को लेकर बेसब्र थलापति विजय, प्रोड्यूसर्स को कान्स 2026 से बुलाया वापस!