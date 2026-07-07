कंगना की फिल्म में थी जूनियर आर्टिस्ट, अब है भारत की सबसे महंगी फिल्म की एक्ट्रेस

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडGuess Who: कंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थी ये हसीना, अब है भारत की सबसे महंगी फिल्म की लीड एक्ट्रेस

Guess Who: कंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थी ये हसीना, अब है भारत की सबसे महंगी फिल्म की लीड एक्ट्रेस

Guess Who: आज ये एक्ट्रेस भारत की सबसे महंगी फिल्म में लीड रोल निभा रही है. जबकि कभी वो कंगना रनौत की फिल्म में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करती थी

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 07 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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आज बात भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा की जिसे भारत की सबसे महंगी फिल्म की एक्ट्रेस होने का गौरव भी प्राप्त हो चुका है. मूल रूप से इस एक्ट्रेस का ताल्लुक साउथ सिनेमा से है. हालांकि वो बॉलीवुड में भी काम कर चुकी है और अब वो एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आएगी जो भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है. हैरानी की बात ये है कि ये एक्ट्रेस कभी कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थी. चलिए जानते हैं कि ये हसीना कौन है?

साउथ में बना चुकीं बड़ा नाम

यहां हम आपसे जिस हसीना की बात कर रहे हैं उनका नाम है साई पल्लवी. 34 साल की साई ने प्रेमम, फिदा, गार्गी, काली, लव स्टोरी, श्याम सिंह रॉय, विराट पर्वम और अथिरान जैसी फिल्मों से फैंस के बीच पहचान बनाई है. साउथ के अलावा वो हिंदी बेल्ट के दर्शकों के बीच भी चर्चा में रहती हैं.

 
 
 
 
 
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कंगना रनौत की फिल्म में थीं जूनियर आर्टिस्ट आर्टिस्ट

9 मई 1992 को साई का जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सेंथमराय कन्नन और राधा कन्नन के घर हुआ था. बचपन में एक शानदार बैडमिंटन प्लेयर रही साई ने बाद में फिल्मी दुनिया के प्रति अपना लगाव दिखाया था. पहले उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साल 2005 की फिल्म 'कस्तूरी मान' में काम किया था. जबकि कंगना रनौत की तमिल डेब्यू फिल्म 'धाम धूम' (2008) में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम किया था. तब उनकी उम्र 16 साल थी.

अब बन गईं भारत की सबसे महंगी फिल्म 'रामायण' की एक्ट्रेस

साई ने बॉलीवुड में डेब्यू साल 2026 की फिल्म 'एक दिन' से किया था. लेकिन, ये फिल्म फ्लॉप रही थी. इसमें उनके अपोजिट आमिर खान के बेटे जुनैद खान नजर आए थे. अब वो फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के अपोजिट नजर आएंगी. रणबीर जहां इसमें भगवान श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं तो वहीं साई पल्लवी माता सीता के रोल में नजर आएंगी. इस साल दिवाली पर इसका पहला पार्ट रिलीज होगा. दो पार्ट में रिलीज होने वाली रामायण का टोटल बजट 4 हजार करोड़ रुपये है. ये भारत की सबसे महंगी फिल्म बन चुकी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 04:02 PM (IST)
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